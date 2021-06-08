Всем привет!

Меня зовут Алина и на протяжении двух лет я занимаюсь графическим дизайном. Позади разнообразные проекты, в том числе работа с разными брендами и людьми. Имеется опыт работы в креативном агенстве, осведомлена о креативах от создания идеи до реализации

Специализируюсь на создании логотипов, айдентики, визуалов в социальные сети, разнообразных макетов для печати(банеры, буклеты, визитки и другое) а также анимаций и простого монтажа

Работаю быстро, стараюсь внести в каждый проект интересную черту и "изюминку"

Люблю разные идеи от разных идей и готова всегда вложиться в создание новых, крутых креативов :)