Всем привет!
Меня зовут Алина и на протяжении двух лет я занимаюсь графическим дизайном. Позади разнообразные проекты, в том числе работа с разными брендами и людьми. Имеется опыт работы в креативном агенстве, осведомлена о креативах от создания идеи до реализации
Специализируюсь на создании логотипов, айдентики, визуалов в социальные сети, разнообразных макетов для печати(банеры, буклеты, визитки и другое) а также анимаций и простого монтажа
Работаю быстро, стараюсь внести в каждый проект интересную черту и "изюминку"
Люблю разные идеи от разных идей и готова всегда вложиться в создание новых, крутых креативов :)
Портфолио
- Рекламный буклет для бренда "Dim Dim"56 просмотров
- Визитка для мастера по маникюру37 просмотров
- Айдентика для креативного агенства Zahar47 просмотров
- Рандомные анимации71 просмотр
- Анимации для бренда "Эко-Лавка"61 просмотр
- Анимации для сети кинотеатров "Мультиплекс"40 просмотров