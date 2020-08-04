Написание текстов, копирайтинг.
Здравствуйте!
Пишу тексты для интернет-магазинов: на главную, «о нас», категории, описание товара. Тексты для социальных сетей. Также пишу рассказы на 3000-4000 знаков. Я очень ответственно отношусь к работе. Сделаю работу именно так, как нужно вам. Если будем сотрудничать, то каждая вторая работа будет со скидкой 10%. Работу выполняю в срок.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
3 года назад
Для начинающего копирайтера даже очень неплохо. Выполнила задание очень хорошо. Все ключи расставила грамотно. Вникает в тему быстро и хорошо раскрывает. Однозначно рекомендую. Была загвоздка по срокам. Но это моя вина. Не смог вовремя проверить задание по техническим проблемам.
Ответный отзыв
Честный и положительный. ТЗ четкое, понятное со всеми пояснениями. Рекомендую.