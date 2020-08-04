Написание текстов, копирайтинг.

Здравствуйте!

Пишу тексты для интернет-магазинов: на главную, «о нас», категории, описание товара. Тексты для социальных сетей. Также пишу рассказы на 3000-4000 знаков. Я очень ответственно отношусь к работе. Сделаю работу именно так, как нужно вам. Если будем сотрудничать, то каждая вторая работа будет со скидкой 10%. Работу выполняю в срок.