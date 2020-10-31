Alkonostic

Александра Alkonostic

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Закончила школу с золотой медалью. Участвовала и побеждала в олимпиадах разного уровня по техническим и гуманитарным дисциплинам. КМС по худ.гимнастике.

Быстро соображаю, ответственная, внимательная. Знание английского - B2.

Буду рада вам Помочь.:)

Отзывы заказчиков

Vlad719
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
$2
10 баллов
5 лет назад
Перепечатать текст с картинки 15 мин работы
Быстро сработано. Оставил заказ ушел спать, утром все было готово без лишних вопросов
Hellstuff
Дарья 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация аудио в текст
Работа выполнена в срок, качественно. Спасибо!
Спасибо вам за заказ.)
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