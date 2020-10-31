Alkonostic

Закончила школу с золотой медалью. Участвовала и побеждала в олимпиадах разного уровня по техническим и гуманитарным дисциплинам. КМС по худ.гимнастике.

Быстро соображаю, ответственная, внимательная. Знание английского - B2.

Буду рада вам Помочь.:)