Alkonostic

Закончила школу с золотой медалью. Участвовала и побеждала в олимпиадах разного уровня по техническим и гуманитарным дисциплинам. КМС по худ.гимнастике.
Быстро соображаю, ответственная, внимательная. Знание английского - B2.
Буду рада вам Помочь.:)
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Быстро сработано. Оставил заказ ушел спать, утром все было готово без лишних вопросов
$1
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена в срок, качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо вам за заказ.)