Просто о сложном

Юрист, стаж работы 20 лет, в 2008 году на отлично сдала квалификационный экзамен в федеральные судьи (право РФ). Уголовное право, трудовое, семейное, гражданское право - консультации в скайпе, ICQ и почте (предварительная - бесплатно), подготовка исковых заявлений и возражений на иски к вам, заявлений, ходатайств, жалоб, обращений. Большой практический опыт в уголовном процессе, разложу ситуацию "по полочкам" для любого участника, дам рекомендации по линии поведения, возможным обжалованиям и ходатайствам. Сразу скажу, если срочно необходим юрист в реале возле вас.

С апреля 2015 года переехала в Болгарию, кардинально изменив свою жизнь.

Пишу статьи/обзоры/новости на юридические темы. Есть опыт работы с техническими темами и сайтами о путешествиях.

Хороший слог, эрудированность. Портфолио вышлю по запросу.

Схема сотрудничества:

-заказчик обращается с заявкой

- по мэйлу, ICQ или скайпу обсуждаются ситуация, детали, цена, пожелания клиента

-согласовываются срок исполнения и окончательная стоимость

-по желанию заказчик фиксирует техзаданием сформулированные требования

-в оговоренный срок заказчику предоставляется работа в JPEG

-при наличии замечаний – они устраняются исполнителем

-заказчиком производится оплата работы

-заказчику высылается работа в docx