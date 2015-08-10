Alla_Umklaidet

Алла Alla_Umklaidet

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Просто о сложном

Юрист, стаж работы 20 лет, в 2008 году на отлично сдала квалификационный экзамен в федеральные судьи (право РФ). Уголовное право, трудовое, семейное, гражданское право - консультации в скайпе, ICQ и почте (предварительная - бесплатно), подготовка исковых заявлений и возражений на иски к вам, заявлений, ходатайств, жалоб, обращений. Большой практический опыт в уголовном процессе, разложу ситуацию "по полочкам" для любого участника, дам рекомендации по линии поведения, возможным обжалованиям и ходатайствам. Сразу скажу, если срочно необходим юрист в реале возле вас.

С апреля 2015 года переехала в Болгарию, кардинально изменив свою жизнь.

Пишу статьи/обзоры/новости на юридические темы. Есть опыт работы с техническими темами и сайтами о путешествиях.

Хороший слог, эрудированность. Портфолио вышлю по запросу.

Схема сотрудничества:

-заказчик обращается с заявкой

- по мэйлу, ICQ или скайпу обсуждаются ситуация, детали, цена, пожелания клиента

-согласовываются срок исполнения и  окончательная стоимость

-по желанию заказчик фиксирует техзаданием сформулированные требования 

-в оговоренный срок заказчику предоставляется работа в JPEG

-при наличии замечаний – они устраняются исполнителем

-заказчиком производится оплата работы

-заказчику высылается работа в docx

Отзывы заказчиков

naoky
Юрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Описание продукции
Все прекрасно. Рекомендую.
Всё было в срок и чётко, оплата быстрая, рекомендую.
Ответный отзыв
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Заполнить форму для проекта
Задание было выполнено быстро, качественно, согласно всем требованиям. Сотрудничеством доволен.
Илья - ответственный и грамотный заказчик, четко и понятно излагает свои пожелания, его ответы на уточняющие вопросы информативны и конкретны. Оплату произвел незамедлительно по получении выполненного заказа. Рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$10/час
от $6от 6 часов
#565
Юридические услуги
нет отзывов
$10/час
от $5от 6 часов
#81
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
#954
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1338