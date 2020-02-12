AllenHasanov

Аллен Хасанов AllenHasanov

 
22 годаКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-Разработчик (HTML CSS JS BITRIX)

Привет! Меня зовут Аллен 

Работал веб-дизайнером на другой фриланс площадке, сейчас перебрался сюда.

Начиная с 2019 года занимаюсь созданием сайтов. Верстаю одностраничные лендинги и многостраничные сайты.

Легко создам сайт на bitrix (Интернет-магазин, блог), пишу скрипты на JavaScript, подключаю формы обратной связи.

Живу в Казахстане и вкладываю все силы для получения результата который Вам понравится! Обращайтесь, сделаю классно!

JavascriptHTMLCSSБитриксФорма обратной связиМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Mansurette
22 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Верстка HTML+CSS
Работаю уже 2 раз, радует своим результатом. Очень качественная и хорошая верстка.
Не первый раз выполняю работу, крутой человек, коммуникация на высоком уровне!
Ответный отзыв
Mansurette
22 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта из PHOTOSHOP'а
Очень понравилась работа, все сделано быстро и качественно для такой большой работы. Подошёл ответственно к работе, остался доволен от Аллена, в будущем буду рекомендовать его другим людям.
Спасибо, очень приятно :)
Ответный отзыв