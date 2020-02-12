Веб-Разработчик (HTML CSS JS BITRIX)

Привет! Меня зовут Аллен 

Работал веб-дизайнером на другой фриланс площадке, сейчас перебрался сюда.

Начиная с 2019 года занимаюсь созданием сайтов. Верстаю одностраничные лендинги и многостраничные сайты.

Легко создам сайт на bitrix (Интернет-магазин, блог), пишу скрипты на JavaScript, подключаю формы обратной связи.

Живу в Казахстане и вкладываю все силы для получения результата который Вам понравится! Обращайтесь, сделаю классно!