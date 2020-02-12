Веб-Разработчик (HTML CSS JS BITRIX)
Привет! Меня зовут Аллен
Работал веб-дизайнером на другой фриланс площадке, сейчас перебрался сюда.
Начиная с 2019 года занимаюсь созданием сайтов. Верстаю одностраничные лендинги и многостраничные сайты.
Легко создам сайт на bitrix (Интернет-магазин, блог), пишу скрипты на JavaScript, подключаю формы обратной связи.
Живу в Казахстане и вкладываю все силы для получения результата который Вам понравится! Обращайтесь, сделаю классно!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
4 года назад
Работаю уже 2 раз, радует своим результатом. Очень качественная и хорошая верстка.
Ответный отзыв
Не первый раз выполняю работу, крутой человек, коммуникация на высоком уровне!
$5
10 баллов
4 года назад
Очень понравилась работа, все сделано быстро и качественно для такой большой работы. Подошёл ответственно к работе, остался доволен от Аллена, в будущем буду рекомендовать его другим людям.
Ответный отзыв
Спасибо, очень приятно :)