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педагог начальных классов.(2008)Академияпсихологии при Арабаева – педагог –
психолог. (2010)Школакопирайтинга Юлии Волкодав. (2020)Работас детьми научила меня смотреть на мир
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