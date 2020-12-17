Копирайтер, рерайтер, педагог и просто хороший человек

Правильные слова – залог успешныхпродажЗдравствуйте!Меня зовут Алена Павлюхина, я копирайтер,

педагог начальных классов и детский

психолог.Образование:Институтимени Арабаева - отделение педагогики,

педагог начальных классов.(2008)Академияпсихологии при Арабаева – педагог –

психолог. (2010)Школакопирайтинга Юлии Волкодав. (2020)Работас детьми научила меня смотреть на мир

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