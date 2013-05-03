Photoshop,Illustrator, Flash, CorelDraw,FireWorks. HTML,CSS,AS3,jQuery

Все детали заказов обсуждаются через сервис weblancer. В дальнейшем при успешном сотрудничестве возможна связь по skype.

Если заказ на дизайн с нуля нужно ответить на вопросы с анкеты.

Ссылка для скачивания: https://www.dropbox.com/s/qfvrz42bixgorgt/TZ.docx

Для просмотра: (https://docs.google.com/document/d/1hz2swArZ-4sWPcuwHD-UxIiBMrKAJsQ7_hYvlpEDrdw/pub)

Если ТЗ уже есть, оно обсуждается отдельно, и при необходимости вносятся корректировки и переутверждается заказчиком.

Большой опыт работы с разными масштабами проектов. (Торговые порталы, малые соц. сети, интернет магазины, сайты визитки)

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Я ДЕЛАЮ:

- "Чистые" (pixel-perfect), креативные, удобные и продуманные, продающие сайты.

- Кроссбраузерную блочную верстку любой сложности (css3, html5 включительно). Так же могу использовать Twitter Bootstrap.

- Кликабельные баннеры

- Разработка логотипа

- Проектирование веб-интерфейсов (Balsamiq Mockups)

Я НЕ ДЕЛАЮ

- "Элементы" Для сайтов: шапки, бекграунды, кнопки и прочую мелочь

- Полиграфию

- Flash разработка приложений

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Цена за работу от 300$

Я РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ (50% от стоимости заказа)

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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА:

1. Разработка концепции главной страницы после обсуждения (составления) утвержденного ТЗ;

Сроки от 2-3 рабочих дней;

2. Внос правок по вашим требованиям (три бесплатные итерации);

Сроки от 1 рабочего дня;

3. Разработка внутренних страниц;

От 2-х часов до 3 дней;

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

Возврат средств возможен в течении 3 дней после завершения работы (и оплаты этапа работы) по обоюдному соглашению сторон. Учитывая, что работа происходит поэтапно возможен пересмотр суммы последнего этапа. Каждый из этапов утверждается отдельно.