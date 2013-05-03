Allort

Дмитрий Allort

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Photoshop,Illustrator, Flash, CorelDraw,FireWorks. HTML,CSS,AS3,jQuery

Все детали заказов обсуждаются через сервис weblancer. В дальнейшем при успешном сотрудничестве возможна связь по skype.

Если заказ на дизайн с нуля нужно ответить на вопросы с анкеты.

Ссылка для скачивания: https://www.dropbox.com/s/qfvrz42bixgorgt/TZ.docx

Для просмотра: (https://docs.google.com/document/d/1hz2swArZ-4sWPcuwHD-UxIiBMrKAJsQ7_hYvlpEDrdw/pub)

Если ТЗ уже есть, оно обсуждается отдельно, и при необходимости вносятся корректировки и переутверждается заказчиком.

Большой опыт работы с разными масштабами проектов. (Торговые порталы, малые соц. сети, интернет магазины, сайты визитки)

=======================================================================================

Я ДЕЛАЮ:

- "Чистые" (pixel-perfect), креативные, удобные и продуманные, продающие сайты.

- Кроссбраузерную блочную верстку любой сложности (css3, html5 включительно). Так же могу использовать Twitter Bootstrap.

- Кликабельные баннеры

- Разработка логотипа

- Проектирование веб-интерфейсов (Balsamiq Mockups)

Я НЕ ДЕЛАЮ

- "Элементы" Для сайтов: шапки, бекграунды, кнопки и прочую мелочь

- Полиграфию

- Flash разработка приложений

=====================================================================================

Цена за работу от 300$

Я РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ (50% от стоимости заказа)

=====================================================================================

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА:

1. Разработка концепции главной страницы после обсуждения (составления) утвержденного ТЗ;

Сроки от 2-3 рабочих дней;

2. Внос правок по вашим требованиям (три бесплатные итерации);

Сроки от 1 рабочего дня;

3. Разработка внутренних страниц;

От 2-х часов до 3 дней;

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

Возврат средств возможен в течении 3 дней после завершения работы (и оплаты этапа работы) по обоюдному соглашению сторон. Учитывая, что работа происходит поэтапно возможен пересмотр суммы последнего этапа. Каждый из этапов утверждается отдельно. 

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$450
10 баллов
12 лет назад
Редизайн сайта
Я очень доволен, что выбрал как исполнителя именно Дмитрия. Он учел все пожелания, работу сделал очень быстро и все правки вносил оперативно. Буду и дальше сотрудничать по разработке дизайна сайтов.
Работа с Романом была простой и приятной, понятные комментарии и четкое понимание желаемого упрощали все в разы. Всегда был доступен для вопросов, максимально быстро предоставлял необходимые для работы материалы. Такое сотрудничество смело можно назвать успешным.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
от 3 дней
#872