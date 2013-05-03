Все детали заказов обсуждаются через сервис weblancer. В дальнейшем при успешном сотрудничестве возможна связь по skype.
Если заказ на дизайн с нуля нужно ответить на вопросы с анкеты.
Ссылка для скачивания: https://www.dropbox.com/s/qfvrz42bixgorgt/TZ.docx
Для просмотра: (https://docs.google.com/document/d/1hz2swArZ-4sWPcuwHD-UxIiBMrKAJsQ7_hYvlpEDrdw/pub)
Если ТЗ уже есть, оно обсуждается отдельно, и при необходимости вносятся корректировки и переутверждается заказчиком.
Большой опыт работы с разными масштабами проектов. (Торговые порталы, малые соц. сети, интернет магазины, сайты визитки)
=======================================================================================
Я ДЕЛАЮ:
- "Чистые" (pixel-perfect), креативные, удобные и продуманные, продающие сайты.
- Кроссбраузерную блочную верстку любой сложности (css3, html5 включительно). Так же могу использовать Twitter Bootstrap.
- Кликабельные баннеры
- Разработка логотипа
- Проектирование веб-интерфейсов (Balsamiq Mockups)
Я НЕ ДЕЛАЮ
- "Элементы" Для сайтов: шапки, бекграунды, кнопки и прочую мелочь
- Полиграфию
- Flash разработка приложений
=====================================================================================
Цена за работу от 300$
Я РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ (50% от стоимости заказа)
=====================================================================================
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА:
1. Разработка концепции главной страницы после обсуждения (составления) утвержденного ТЗ;
Сроки от 2-3 рабочих дней;
2. Внос правок по вашим требованиям (три бесплатные итерации);
Сроки от 1 рабочего дня;
3. Разработка внутренних страниц;
От 2-х часов до 3 дней;
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
Возврат средств возможен в течении 3 дней после завершения работы (и оплаты этапа работы) по обоюдному соглашению сторон. Учитывая, что работа происходит поэтапно возможен пересмотр суммы последнего этапа. Каждый из этапов утверждается отдельно.
Портфолио
- Интернет магазин электро оборудования KiloWatt307 просмотров
- Лендинг для тур фирмы450 просмотров
- Интернет магазин Celebrity Ukraine355 просмотров
- Укрпошта, ярлык317 просмотров
- Повары - кулинарный портал329 просмотров
- Интернет магазин bumper.ua842 просмотра
- Parajeans304 просмотра
- Сайт компании Куда Угодно, в Чернобыле325 просмотров
- Тандем Климат.330 просмотров
- Личная страничка дизайнера-разработчика468 просмотров
- Интернет магазин женского нижнего белья373 просмотра
- Допуск СРО по изысканиям321 просмотр