Allpwrful_

Человек который может писать тексты на казахском, английском, русском и турецком языках. Имею огромный словарный запас.

Если рассказать о себе, я многогранный человек. Харизматичный, ответственный и трудолюбивый. Эти самые главные качества как по мне которые понадобятся в фрилансе. Имею огромный опыт в написании текстов. Умею сочинять стихи. Отличный маркетолог и могу продавать что угодно от ручки до яхт. Есть огромный багаж знаний в различных сферах. Выполняю быстро и во время. Играю на гитаре. Читаю книги. Готов выполнять любые заказы быстро и качественно. Умею печатать вслепую. Если писать, можно и без конца. Но пожалуй этого текста хватит чтобы описать мои качества.