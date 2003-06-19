Allpwrful_

Ерасыл Наженов Allpwrful_

 
20 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Человек который может писать тексты на казахском, английском, русском и турецком языках. Имею огромный словарный запас.

Если рассказать о себе, я многогранный человек.  Харизматичный, ответственный и трудолюбивый. Эти самые главные качества как по мне которые понадобятся в фрилансе. Имею огромный опыт в написании текстов. Умею сочинять стихи. Отличный маркетолог и могу продавать что угодно от ручки до яхт. Есть огромный багаж знаний в различных сферах.  Выполняю быстро и во время. Играю на гитаре. Читаю книги. Готов выполнять любые заказы быстро и качественно. Умею печатать вслепую. Если писать, можно и без конца. Но пожалуй этого текста хватит чтобы описать мои качества. 