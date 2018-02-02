Устал от однотипных роликов? Хочешь чего-то нового и нестандартного? Тогда ты точно по адресу!

Устал от однотипных роликов? Хочешь чего-то нового и нестандартного?

Тогда ты точно по адресу!

Я занимаюсь...

Монтажом видео

Анимацией 2D

Инфографикой

Заставками «Интро»

Анимированными альбомами

Проектами от простого монтажа до тяжелой 3D-графики и не только

Преимущества работы со мной:

Качественное выполнение заказов в короткие сроки

В работе учитываются все Ваши пожелания

Ценовой сегмент утроит каждого (+постоянным клиентам БОНУС)

Стоимость работы увеличивается до 50%, если предстоит составить техническое задание

Гарантия и качество

Я жду именно тебя!

Портфолио ниже