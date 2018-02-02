Устал от однотипных роликов? Хочешь чего-то нового и нестандартного? Тогда ты точно по адресу!
Устал от однотипных роликов? Хочешь чего-то нового и нестандартного?
Тогда ты точно по адресу!
Я занимаюсь...
Монтажом видео
Анимацией 2D
Инфографикой
Заставками «Интро»
Анимированными альбомами
Проектами от простого монтажа до тяжелой 3D-графики и не только
Преимущества работы со мной:
Качественное выполнение заказов в короткие сроки
В работе учитываются все Ваши пожелания
Ценовой сегмент утроит каждого (+постоянным клиентам БОНУС)
Стоимость работы увеличивается до 50%, если предстоит составить техническое задание
Гарантия и качество
Я жду именно тебя!
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