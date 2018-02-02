Alm3rt

Ефим Alm3rt

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Устал от однотипных роликов? Хочешь чего-то нового и нестандартного? Тогда ты точно по адресу!

Устал от однотипных роликов? Хочешь чего-то нового и нестандартного?  

Тогда ты точно по адресу!  

Я занимаюсь... 

Монтажом видео  

Анимацией 2D  

 Инфографикой  

 Заставками «Интро»  

 Анимированными альбомами  

 Проектами от простого монтажа до тяжелой 3D-графики и не только  

Преимущества работы со мной: 

 Качественное выполнение заказов в короткие сроки  

 В работе учитываются все Ваши пожелания  

 Ценовой сегмент утроит каждого (+постоянным клиентам БОНУС)  

 Стоимость работы увеличивается до 50%, если предстоит составить техническое задание 

 Гарантия и качество 

Я жду именно тебя! 

Портфолио ниже