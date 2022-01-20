Almaz_

Александр Almaz_

 
55 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Продающие и эстетичные лендинги на Тильде: качественно и не дорого

В мою работу входит:

  • Создание одностраничного сайта
  • Создание многостраничного сайта
  • Создание не большого интернет-магазина
  • Адаптация под мобильные устройства
  • Работа с zero-блоками
  • Базовая анимация
  • Подключение домена
  • Подключение платежных систем
  • Подключение сторонних сервисов для сбора данных из форм: Email, Telegram, TildaCRM, Google-sheets и т.п.
  • Базовое SEO﻿
📞Telegram: @i_Almaz

Портфолио