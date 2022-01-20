Продающие и эстетичные лендинги на Тильде: качественно и не дорого
В мою работу входит:
- Создание одностраничного сайта
- Создание многостраничного сайта
- Создание не большого интернет-магазина
- Адаптация под мобильные устройства
- Работа с zero-блоками
- Базовая анимация
- Подключение домена
- Подключение платежных систем
- Подключение сторонних сервисов для сбора данных из форм: Email, Telegram, TildaCRM, Google-sheets и т.п.
- Базовое SEO
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Портфолио
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