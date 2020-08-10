Дизайн баннеров, сайтов, логотипов, полиграфической продукции
- Разработка дизайна сайтов и баннеров;
- Разработка макетов наружной рекламы;
- Разработка фирменного стиля, логотипа;
- Дизайн печатной продукции;
- Ретушь фото;
- Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
Так же рисую картины на заказ (масло, акрил)
Портфолио
- Menu28 просмотров
- Website design18 просмотров
- Google Ads18 просмотров
- FB banners22 просмотра
- FB banners11 просмотров
- FB banners14 просмотров
- FB banners12 просмотров
- FB banners11 просмотров
- Logo9 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Всем рекомендую, выполнено корректно и в срок.
Ответный отзыв
Четко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую)