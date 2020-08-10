Alroel

Оксана Нечипоренко Alroel

 
29 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн баннеров, сайтов, логотипов, полиграфической продукции
  • Разработка дизайна сайтов и баннеров;
  • Разработка макетов наружной рекламы;
  • Разработка фирменного стиля, логотипа;
  • Дизайн печатной продукции;
  • Ретушь фото;
  • Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
Быстро, качественно, по доступной цене.

Так же рисую картины на заказ (масло, акрил)

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
uuzlyj
Евсеев 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
$4
10 баллов
3 года назад
Зарегистрировать 100 почт, Яндекс
Всем рекомендую, выполнено корректно и в срок.
Четко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую)
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