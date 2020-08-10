Дизайн баннеров, сайтов, логотипов, полиграфической продукции

Разработка дизайна сайтов и баннеров;

Разработка макетов наружной рекламы;

Разработка фирменного стиля, логотипа;

Дизайн печатной продукции;

Ретушь фото;

Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

Быстро, качественно, по доступной цене.

Так же рисую картины на заказ (масло, акрил)