Altair

Olga Altair

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
0 баллов
16 лет назад
Работа "Рынок ценных бумаг"
Ольга была назначена победителем тендера по написанию контрольной работы по рынку ценных бумаг. По условиям тендера работа должна была быть предоставлена нам не позднее вечера 05.04.2009. 6 апреля я напомнил о своем существовании. На что полчил в ответ просьбу дать е-маил для отправки работы. Дал. До сих пор работа не полчена. Самое прискорбное, что мои сообщения Ольга читает. Но ответов нет. Складывается впечатление, что общаюсь с пустотой. Прискорбно, но вынужден констатировать факт того, что никому не советую обращаться к данному человеку с заказами. jumbosic
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$200
0 баллов
16 лет назад
Специалисты-практики по экономическим дисциплинам
Очень неприятно, что приходится менять положительный отзыв на отрицательный. Но в ситуации, когда исполнитель просто напросто игнорирует все наши сообщения, и здесь, и по почте, (при этом появляясь на сайте и читая наши сообщения) другого выхода у нас не остается. Ольга взялась выполнить для нас курсовую по организации производства. Срок сдачи по ее просьбе был пересен на другой день, после этого все наши попытки выйти с ней на связь она игнорировала. Ольга, Вы извините, конечно, но взрослые люди так не должны работать! Если уж Вы, допустим, не смогли справиться с работой, можно было бы честно нам об этом сообщить,а не прятаться. А так Вы подвели Заказчика курсовой, и репутацию нашей компании. Никому не советую работать с этим фрилансером!
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$3
10 баллов
16 лет назад
2 графика в Экселе
Хороший ответственный исполнитель! Всем советую. Сделал мне графики быстро, качественно и в срок