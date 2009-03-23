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Отзывы заказчиков
$15
0 баллов
16 лет назад
Ольга была назначена победителем тендера по написанию контрольной работы по рынку ценных бумаг. По условиям тендера работа должна была быть предоставлена нам не позднее вечера 05.04.2009. 6 апреля я напомнил о своем существовании. На что полчил в ответ просьбу дать е-маил для отправки работы. Дал. До сих пор работа не полчена. Самое прискорбное, что мои сообщения Ольга читает. Но ответов нет. Складывается впечатление, что общаюсь с пустотой. Прискорбно, но вынужден констатировать факт того, что никому не советую обращаться к данному человеку с заказами. jumbosic
$200
0 баллов
16 лет назад
Очень неприятно, что приходится менять положительный отзыв на отрицательный. Но в ситуации, когда исполнитель просто напросто игнорирует все наши сообщения, и здесь, и по почте, (при этом появляясь на сайте и читая наши сообщения) другого выхода у нас не остается. Ольга взялась выполнить для нас курсовую по организации производства. Срок сдачи по ее просьбе был пересен на другой день, после этого все наши попытки выйти с ней на связь она игнорировала. Ольга, Вы извините, конечно, но взрослые люди так не должны работать! Если уж Вы, допустим, не смогли справиться с работой, можно было бы честно нам об этом сообщить,а не прятаться. А так Вы подвели Заказчика курсовой, и репутацию нашей компании. Никому не советую работать с этим фрилансером!
$3
10 баллов
16 лет назад
Хороший ответственный исполнитель! Всем советую. Сделал мне графики быстро, качественно и в срок