Очень неприятно, что приходится менять положительный отзыв на отрицательный. Но в ситуации, когда исполнитель просто напросто игнорирует все наши сообщения, и здесь, и по почте, (при этом появляясь на сайте и читая наши сообщения) другого выхода у нас не остается. Ольга взялась выполнить для нас курсовую по организации производства. Срок сдачи по ее просьбе был пересен на другой день, после этого все наши попытки выйти с ней на связь она игнорировала. Ольга, Вы извините, конечно, но взрослые люди так не должны работать! Если уж Вы, допустим, не смогли справиться с работой, можно было бы честно нам об этом сообщить,а не прятаться. А так Вы подвели Заказчика курсовой, и репутацию нашей компании. Никому не советую работать с этим фрилансером!