Пример моей работы - сайт. Усё моё :) И тексты, и баннер, и шапочка, и открытки. Котенок краденный.

Не люблю работать со стандартными программами. У меня свой набор. Могу сделать дизайн визиток, брошюр, и др., и пр., и т.д., и т.п.

Могу писать тексты серьезные и с юмором, углубленно изучу любую тему. Грамотность гарантирую!

Мой главный недостаток - море позитива. Если готовы с ним мириться - жажду сотрудничества!