Alternativeman

Требуется создать или переписать из исходника онлайн игру типа БК или Карнажа. От вас требуется - рабочие бои, чат, форум, логи, удобные профили пользователей, гибкая настройка для администраторов. Графическая составляющая значения не имеет. Флэш не нужен. ...