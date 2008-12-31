Alternativeman

Дмитрий Николенко Alternativeman

 
51 годРоссия/Новобурейский
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
FedorMelexin
Фёдор 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Скрипт обработки SMS
Хороший заказчик оплатил всё и в срок
Делает качественно, быстро, недорого. По ходу работы поясняет свои действия. Оказывает поддержку после оплаты. Скрипт смс биллинга создал за 2,5 часа.
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