Alternativeman

Требуется создать или переписать из исходника онлайн игру типа БК или Карнажа. От вас требуется - рабочие бои, чат, форум, логи, удобные профили пользователей, гибкая настройка для администраторов. Графическая составляющая значения не имеет. Флэш не нужен. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать онлайн ККИ по типу KLANZ.RU Флэш не требуется. Дополнительные графические элементы не требуются. От вас работающие бои, удобный интерфейс коллекции карт, рынок пользователей, форум, удобный чат, гильдии, возможность конвертировать валюту, покупаемую за реальные деньги в виртуальную ...Закрыт15 лет назад
Нужно создать онлайн коллекционную карточную игру, без флэша.Закрыт15 лет назад
- $17
Требуется сделать простенькую онлайн игру. Никаких предысторий, сюжетов. Просто бои по типу БК.Закрыт15 лет назад
Требуется написать скрипт обработки SMS, который при поступлении SMS оплаты кидает игровые деньги на счет оплатившего игрока.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется написать скрипт обработки SMS который при поступлении SMS оплаты кидает игровые деньги на счет оплатившего игрока.Закрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
15 лет назад
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Ответный отзыв
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