Качественная верстка сайтов. Адаптивность, HTML, CSS, JS

Работая со мной вы получите:

﻿Гарантию на верстку. Если в архиве обнаружится ошибка оставленная мной, то я бесплатно в течении неделю исправлю её.

Я пытаюсь предоставить насколько это возможно, максимально комфортные условия клиенту!

Связь:

- Всегда на связи.

- Всегда довожу дело до конца.

- Работаю точно в сроки.

Технологии с которыми работаю:

- HTML.

- CSS.

- JS.

- Адаптивная верстка.

Род занятий:

- Верстка по макетам PSD, Figma.

Связь: