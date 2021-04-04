Alwxander

Александр Венедиктов Alwxander

 
23 годаРоссия/Саратов
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка сайтов. Адаптивность, HTML, CSS, JS

Работая со мной вы получите: 

﻿Гарантию на верстку. Если в архиве обнаружится ошибка оставленная мной, то я бесплатно в течении неделю исправлю её.

Я пытаюсь предоставить насколько это возможно, максимально комфортные условия клиенту! 

Связь:

Ответственность: 

- Всегда на связи.

- Всегда довожу дело до конца.

- Работаю точно в сроки.

Технологии с которыми работаю: 

- HTML.

- CSS.

- JS.

- Адаптивная верстка.

Род занятий: 

- Верстка по макетам PSD, Figma.

Связь:

Верстка сайтаHTMLCSSFigma