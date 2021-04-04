Александр Венедиктов AlwxanderAlwxander
23 годаРоссия/Саратов
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка сайтов. Адаптивность, HTML, CSS, JS
Работая со мной вы получите:
Гарантию на верстку. Если в архиве обнаружится ошибка оставленная мной, то я бесплатно в течении неделю исправлю её.
Я пытаюсь предоставить насколько это возможно, максимально комфортные условия клиенту!
Связь:
- Телеграм: @alexander_venediktov.
- E-mail: [email protected].
- Всегда довожу дело до конца.
- Работаю точно в сроки.
Технологии с которыми работаю:
- HTML.
- CSS.
- JS.
- Адаптивная верстка.
Род занятий:
- Верстка по макетам PSD, Figma.
Связь:
- Телеграм: @alexander_venediktov.
- E-mail: [email protected].
Действие аккаунта приостановлено!