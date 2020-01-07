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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
4 года назад
Все хорошо исполнено.
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую данного заказчика. Все подробно объяснил и правок было минимум. Спасибо за заказ.