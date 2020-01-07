AlxStruk

Александр Стрюковатский AlxStruk

 
36 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Хороший дизайн виден сразу. Отличный дизайн незаметен
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
ZmashEug
25 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
9 баллов
4 года назад
Отрисовка 3 работ в Illustrator
Все хорошо исполнено.
Однозначно рекомендую данного заказчика. Все подробно объяснил и правок было минимум. Спасибо за заказ.
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