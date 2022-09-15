Меня зовут Александра. Я занимаюсь Ux/Ui-дизайном 2 года.
Прошла обучение в Яндекс. Практикуме
Знания, которые я получала применялись на практике (ЭнергоТехнолоджис).
С 2022 года погрузилась в фриланс. За это время удалось выполнить несколько крупных проектов, в числе которых работа с Департаментом спорта города Москвы.
Благодаря своему опыту я умею:
- Не просто собирать красивую картинку, а уделять UX-составляющей проекта огромную роль
- Профессионально владею figma - знакома со всеми ее нюансами и фишками
- Имею опыт в управлении работы с подрядчиками
- Знаю как лучше продать продукт не только благодаря дизайну - всегда уделяю роль маркетинговой стратегии
- Формулировать, приоритизировать и проверять гипотезы (A/B тесты, usability-тестирования)
- Разрабатываю CJM
- Умею исследовать конкурентов, проводить интервью, собирать требования
- Проектирую userflow, информационную архитектуру продукта
- Собираю быстрые черновые прототипы, провожу их тестирование на коллегах и клиентах
- Взаимодействую с разработчиками
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