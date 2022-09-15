дизайнер интерфейсов

Меня зовут Александра. Я занимаюсь Ux/Ui-дизайном 2 года.

Прошла обучение в Яндекс. Практикуме

Знания, которые я получала применялись на практике (ЭнергоТехнолоджис).

С 2022 года погрузилась в фриланс. За это время удалось выполнить несколько крупных проектов, в числе которых работа с Департаментом спорта города Москвы.

Благодаря своему опыту я умею:

- Не просто собирать красивую картинку, а уделять UX-составляющей проекта огромную роль

- Профессионально владею figma - знакома со всеми ее нюансами и фишками

- Имею опыт в управлении работы с подрядчиками

- Знаю как лучше продать продукт не только благодаря дизайну - всегда уделяю роль маркетинговой стратегии

- Формулировать, приоритизировать и проверять гипотезы (A/B тесты, usability-тестирования)

- Разрабатываю CJM

- Умею исследовать конкурентов, проводить интервью, собирать требования

- Проектирую userflow, информационную архитектуру продукта

- Собираю быстрые черновые прототипы, провожу их тестирование на коллегах и клиентах

- Взаимодействую с разработчиками