Працюю на відмінний результат. Гарантую якість та швидкий термін виконання.

Усім привіт! Трішки про мене, звати мене Галя, мені 22 роки, у мене 2 вищі освіти. Я фрілансер. Чудово володію декількома мовами, зокрема: англійська, польська, українська, німецька. Подорожі це моє все, тому вивчала мову, що б мати змогу побачити світ.

Якщо вам потрібно зробити текст різноманітним, додати щось цікаве, то я та, хто вам підійде на 100%. З творчістю підходжу до роботи. Маю досвід в перекладанні текстів у будь якому форматі, не боюсь пробувати щось нове та вивчати. Все роблю якісно та швидко.

Буду рада співпраці.