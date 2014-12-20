Alyona_Kuzmina

Елена Кузьмина Alyona_Kuzmina

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Интернет-маркетолог

В интернет-маркетинге 1,5 года.

На сайте недавно - соответственно отзывов и рейтинга, который вас бы удовлетворил, нет. 

Вместо этого предлагаю гарантию выполнения задач, за которые берусь, и оплату исключительно за результат.

Знаю, что вы не любите, когда много букв. Поэтому вкратце, что я могу:

Продвижение и реклама:

Координация и контроль проектов Интернет-продвижения (контекстная реклама в поисковых системах, реклама видеороликов на ресурсе YouTube, реклама в соц.сетях + практические навыки в данных сферах)

Анализ эффективности каналов Интернет-продвижения (аналитика в Google Analytics и Яндекс Метрика)

СММ: ведение брендовых групп в соц.сетях

Контент-менеджмент

Email-менеджмент

А еще у меня диплом филолога укр. и англ. языков. Так что если нужна помощь в этом направления - также обращайтесь)

Портфолио

Отзывы заказчиков

Klevermart
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Организация рекламной кампании ВКонтакте
Алена - отличный исполнитель. Относится к работе очень ответственно, тему знает на "отлично". Много полезных рекомендаций, инициативная, работает быстро и на результат. Коммуникация - полный адекват. Приятно общаться, профессиональный подход к работе. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Сергей - отличный заказчик. Постановка задачи ясная и понятная. Сергей знает, чего хочет. Всегда готов к чему-то новому, не боится пробовать и тестировать, что в маркетинге крайне важно :). Оплата всегда в срок. Коммуникация замечательная: все просто и адекватно, всегда на связи. К сотрудничеству рекомендую.
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Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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