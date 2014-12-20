Интернет-маркетолог

В интернет-маркетинге 1,5 года.

На сайте недавно - соответственно отзывов и рейтинга, который вас бы удовлетворил, нет.

Вместо этого предлагаю гарантию выполнения задач, за которые берусь, и оплату исключительно за результат.

Знаю, что вы не любите, когда много букв. Поэтому вкратце, что я могу:

Продвижение и реклама:

Координация и контроль проектов Интернет-продвижения (контекстная реклама в поисковых системах, реклама видеороликов на ресурсе YouTube, реклама в соц.сетях + практические навыки в данных сферах)

Анализ эффективности каналов Интернет-продвижения (аналитика в Google Analytics и Яндекс Метрика)

СММ: ведение брендовых групп в соц.сетях

Контент-менеджмент

Email-менеджмент

А еще у меня диплом филолога укр. и англ. языков. Так что если нужна помощь в этом направления - также обращайтесь)