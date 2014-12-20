В интернет-маркетинге 1,5 года.
На сайте недавно - соответственно отзывов и рейтинга, который вас бы удовлетворил, нет.
Вместо этого предлагаю гарантию выполнения задач, за которые берусь, и оплату исключительно за результат.
Знаю, что вы не любите, когда много букв. Поэтому вкратце, что я могу:
Продвижение и реклама:
Координация и контроль проектов Интернет-продвижения (контекстная реклама в поисковых системах, реклама видеороликов на ресурсе YouTube, реклама в соц.сетях + практические навыки в данных сферах)
Анализ эффективности каналов Интернет-продвижения (аналитика в Google Analytics и Яндекс Метрика)
СММ: ведение брендовых групп в соц.сетях
Контент-менеджмент
Email-менеджмент
А еще у меня диплом филолога укр. и англ. языков. Так что если нужна помощь в этом направления - также обращайтесь)
Портфолио
- Анализ СММ Kinder Surprise816 просмотров