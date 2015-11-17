Архитектор, дизайнер, визуализатор
Архитектор
Харьковский Национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова'15
Портфолио
- Магистерская работа449 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера, экстерьера366 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
9 лет назад
Алена, умница! Ответственный подход к работе, на связи в любое время суток. При наших сжатых сроках, все было сделано оперативно. Одни позитивные эмоции. Спасибо большое за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!
Ответный отзыв
Вероника - приятный и вежливый заказчик, готовый пойти на встречу. Задачи поставлены четко и адекватно. Дополнительные варианты щедро оплачены. Спасибо за интересный заказ!
$30
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством с Алёной остался очень доволен. Проект был выполнен быстро и качественно. Дальше буду работать в этом направлении только с Алёной. Профессионально и качественно!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством с Михаилом! Задача была сформулирована четко, оплата была перечислена сразу! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$15
10 баллов
9 лет назад
Работы выполнена на 10 баллов. Браво! Качество и сроки соблюдены.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Оплата пришла вовремя, задача была поставлена четко и понятно! Рекомендую!
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $60от 3 дней
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