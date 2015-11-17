Alyona_kazus

Алена Alyona_kazus

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Архитектор, дизайнер, визуализатор

Архитектор

Харьковский Национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова'15

Портфолио

Отзывы заказчиков

Veronika2525
Вероника 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Визуализация ландшафта с домом
Алена, умница! Ответственный подход к работе, на связи в любое время суток. При наших сжатых сроках, все было сделано оперативно. Одни позитивные эмоции. Спасибо большое за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!
Вероника - приятный и вежливый заказчик, готовый пойти на встречу. Задачи поставлены четко и адекватно. Дополнительные варианты щедро оплачены. Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв
gorilladesign
Михаил 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Проекты небольших домов
Сотрудничеством с Алёной остался очень доволен. Проект был выполнен быстро и качественно. Дальше буду работать в этом направлении только с Алёной. Профессионально и качественно!
Очень довольна сотрудничеством с Михаилом! Задача была сформулирована четко, оплата была перечислена сразу! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Простейшая визуализация (вход в офис + клумба)
Работы выполнена на 10 баллов. Браво! Качество и сроки соблюдены.
Спасибо за сотрудничество! Оплата пришла вовремя, задача была поставлена четко и понятно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $60от 3 дней
#337