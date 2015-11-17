Простейшая визуализация (вход в офис + клумба)

Сделать простейшую визуализацию, как в файле «пример визуализации» см. вложение проекта, даже проще. Нужно отрисовать вход в офис + красивую клумбу перед ним.

См. рис. 1. Рисуем как на фото, ДВЕ секции дома. Обозначены цифрами 1 и 2 на рисунке. Другие секции дома рисовать не надо, только эти две секции. Перед ними рисуем клумбу. Напротив секции 1 оставляем растущую елку, все как на фото. Напротив секции 2 убираем засохшее дерево (оно перечеркнуто).

Чтобы проще было понять размеры клумбы и секций, сразу смотрим. рис. 2, рис. 3 и рис. 4 (фото с разных ракурсов). Обращаю внимание на детали: Между клумбой и секциями тротуар, шириной около 80 см. После клумбы, до стоящих машин еще один тротуар , но шире около 160 см.

Далее, там где секция 2, вместо балкона рисуем вход в помещение. Вход делаем из металло-пласкика, белого цвета, как у секции 1. Дверь для входа смещена вправо (относительно центра секции 2) см. рис. 5 Перед входом идет одна маленькая ступенька, без каких либо перил.

Далее на самой клумбе. Засохшее дерево убрали, осталась одна елка (напротив секции 1). Помимо этой ели мы также размещаем на клумбе еще 3 саженца елки «туи», надо чтобы в визуализации было понятно, что это именно ТУЯ. Как выглядит туя, см. файл "туя 1" и "туя 2", а также 4-ре можжевеловых кустарника, что такое можжевеловый кустарник см. в файле «Куст 1» и «Куст 2» Куст так же на визуализации, должен быть максимально приближен к виду в жизни. Затем, органично размещаем все эти растения на клумбе. Также помимо этого на клумбе размещаем 2 больших камня, примерно таких же как в файле «камни», НО разместить их надо в не рядом, а в разных частях клумбы.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы клумба смотрелась красиво и привлекательно. Поэтому, при желании можете также от себя добавить какие-либо украшательства, но без фанатизма.

Теперь делаем несколько изображений, полученной визуализации с разных ракурсов как на рисунках 1-4.

Далее, вносим одну корректировку. Остается все то же самое, но часть клумбы, на 2/3 напротив секции 2 мы убираем (там будет асфальт), см. рис 6. И делаем все то же самое, но с уменьшенной клумбой, при этом кол-во деревьев, камней и кустов на клумбе не уменьшается, а лишь сокращается ее площадь.

Также сохраняем изображения с разных ракурсов.

Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги на выбор. Срок 1-2 дня.