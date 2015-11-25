Ландшафтное проектирование

Нужно сделать эскизный план и пару визуализаций ландшафтного дизайна для частного дома. Делать нужно в архикаде или в другой программе совместимой с артлантисом или Vray. Все данные: фотографии объекта, размеры, техзадание с пожеланиями заказчика есть. если будут вопросы все выясним для вас.

срок сдачи готового проекта Заказчику 6 декабря 2015г

список документов:

эскизный проект (не более 2 вариантов);

генеральный план проекта;

разбивочный чертеж на планировку и план мощения;

дендрологический разбивочно-посадочный чертеж;

проект цветника (цветников);

техническое задание читайте ту часть которая относится к дизайну

фото объекта

ситуационный план

От вас ждем ссылку на портфолио (важна реалистичность визуализации) или укажите что визуализировать не можете тогда наш дизайнер сделает это за вас а вы сделаете только планы в архикаде. Так же укажите цену.