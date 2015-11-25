Ландшафтное проектирование

Для участка в 2 сотки разработать ландшафтный дизайн - 3Д визуализация. Детали - в личку для исполнителя (на территории предусмотреть небольшой бассейн, небольшую детскую площадку - игровой комплекс и песочница, беседка для отдыха, небольшой "огородик" для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать эскизный план и пару визуализаций ландшафтного дизайна для частного дома. Делать нужно в архикаде или в другой программе совместимой с артлантисом или Vray. Все данные: фотографии объекта, размеры, техзадание с пожеланиями заказчика есть. если будут вопросы все выясним для вас.
срок сдачи готового проекта Заказчику 6 декабря 2015г
список документов:
эскизный проект (не более 2 вариантов);
генеральный план проекта;
разбивочный чертеж на планировку и план мощения;
дендрологический разбивочно-посадочный чертеж;
проект цветника (цветников);
техническое задание читайте ту часть которая относится к дизайну
От вас ждем ссылку на портфолио (важна реалистичность визуализации) или укажите что визуализировать не можете тогда наш дизайнер сделает это за вас а вы сделаете только планы в архикаде. Так же укажите цену.
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