Ландшафтный дизайн

Ландшафтный дизайнЗакрыт18 заявок306 просмотров
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Нужен ландшафтный дизайн с 3д визуализацией, разместить на нем разные не сложные элементы (лавки, деревья, столбы..) 

Пишите пожалуйста цену, сколько это займет времени, что Вам для этого нужно....

8 лет назад
Nojjo
Олег 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад