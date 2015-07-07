Ландшафтный дизайн

Добрый день! Проект нужен не на профессиональном уровне. Из этого исходит и низкая оплата. Конечно. я понимаю, что профессиональные проекты и стоят гораздо дороже, нежели 2 тысячи. По стилю предпочтений нет, главное условие- что бы все ...