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Проект благоустройства и озеленения Лисьей горы Битцевского лесопарка
Для диплома будут нужны листы со следующими чертежами (см. во вложении файл «ДИПЛОМ (комплект чертежей)):
1. Титульный лист (формат А3)
2. Ситуационный план (топосъёмка с обозначениями границ объекта) формат А1 М 1:2000
3. План проектируемых инженерных коммуникаций - формат А1 М 1:500
4. Ландшафтный анализ территории (фотофиксация объекта с указанием места фотографа и номером снимка на ситуационном плане)- формат А1 М 1:500
5. Инсоляционный план (с тенями в 8.00, 12.00 и 17.00) - формат А1 М 1:500
6. Дендроплан (существующие и проектируемые насаждения) - формат А1 М 1:500
7. План функционального зонирования-формат А1 М 1:500
8. Генплан (с балансом территории)- формат А1 М 1:500
На генплане должны быть нанесены: границы объекта; окружающие объект улицы (если есть); рельеф в горизонталях с существующими отметками; существующие сохраняемые насаждения и сооружения; проектируемые формы микрорельефа; водоемы; насаждения; дорожно-тропиночная сеть; площадки, сооружения; поперечный профиль объекта или его части; фрагмент объекта в аксонометрии или в перспективе; ведомость баланса территории объекта; экспликация; условные обозначения; роза ветров, угловой штамп, рамка.
9. Разбивочный чертёж (с разрезами дорожных одежд) - формат А1 М 1:500 - нужен после 21 апреля
10. Посадочный чертёж (с ассортиментной ведомостью и схемами посадочных ям) - формат А1 М 1:500 -нужен после 21 апреля
11-12. Фрагменты генплана с перспективными изображениями (визуализациями) - формат А1 (если размещать несколько на листе), либо просто А3 М 1:100 или М 1:50
13-14. Планы фрагментов цветочного оформления (со схемами, визуализацией и ассортиментной ведомостью)(цветники, рокарии, оформление берегов водоема и т.д.) - формат А1 (если размещать несколько на листе), либо просто А3 М 1:100 или М 1:50
15-17. Визуализация проектируемых или устанавливаемых (готовых) МАФ (с детальными чертежами) и оборудования, с конструктивными данными и спецификациями материалов-формат А1 (если размещать несколько на листе), либо просто А3. Чертежи в М 1:100 или 1:50
И нужен будет плакат для защиты диплома: обобщённые данные, оформленные красиво для формата: 2 листа А0 (см. пример во вложении)- плакат нужен только к 20 мая (к защите)
А также текст диплома, но не весь, а вторая часть:
"Глава 2. Проектная часть"
2.1. Анализ существующего положения.
2.2. Архитектурно-планировочное задание на разработку проекта.
2.3. Комплексный предпроектный анализ современного состояния коттеджного поселка.
2.4. Архитектурно-планировочное решение территории.
2.5. Ассортимент проектируемых насаждений.
2.5.1. Древесно-кустарниковые насаждения.
2.5.2. Цветочное оформление территории.
2.5.3. Газонные покрытия.
2.6. Производство работ по благоустройству и озеленению территории.
2.6.1. Инженерная подготовка территории.
2.6.2. Благоустройство территории.
2.6.3. Озеленение территории.
Без ТЭО и "эксплуатации объекта"
(См. пример во вложении "Проект благоустройства и озеленения коттеджного поселка «Цепеллины»")
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