Проект благоустройства и озеленения Лисьей горы Битцевского лесопарка

Для диплома будут нужны листы со следующими чертежами (см. во вложении файл «ДИПЛОМ (комплект чертежей)):

1. Титульный лист (формат А3)

2. Ситуационный план (топосъёмка с обозначениями границ объекта) формат А1 М 1:2000

3. План проектируемых инженерных коммуникаций - формат А1 М 1:500

4. Ландшафтный анализ территории (фотофиксация объекта с указанием места фотографа и номером снимка на ситуационном плане)- формат А1 М 1:500

5. Инсоляционный план (с тенями в 8.00, 12.00 и 17.00) - формат А1 М 1:500

6. Дендроплан (существующие и проектируемые насаждения) - формат А1 М 1:500

7. План функционального зонирования-формат А1 М 1:500

8. Генплан (с балансом территории)- формат А1 М 1:500

На генплане должны быть нанесены: границы объекта; окружающие объект улицы (если есть); рельеф в горизонталях с существующими отметками; существующие сохраняемые насаждения и сооружения; проектируемые формы микрорельефа; водоемы; насаждения; дорожно-тропиночная сеть; площадки, сооружения; поперечный профиль объекта или его части; фрагмент объекта в аксонометрии или в перспективе; ведомость баланса территории объекта; экспликация; условные обозначения; роза ветров, угловой штамп, рамка.

9. Разбивочный чертёж (с разрезами дорожных одежд) - формат А1 М 1:500 - нужен после 21 апреля

10. Посадочный чертёж (с ассортиментной ведомостью и схемами посадочных ям) - формат А1 М 1:500 -нужен после 21 апреля

11-12. Фрагменты генплана с перспективными изображениями (визуализациями) - формат А1 (если размещать несколько на листе), либо просто А3 М 1:100 или М 1:50

13-14. Планы фрагментов цветочного оформления (со схемами, визуализацией и ассортиментной ведомостью)(цветники, рокарии, оформление берегов водоема и т.д.) - формат А1 (если размещать несколько на листе), либо просто А3 М 1:100 или М 1:50

15-17. Визуализация проектируемых или устанавливаемых (готовых) МАФ (с детальными чертежами) и оборудования, с конструктивными данными и спецификациями материалов-формат А1 (если размещать несколько на листе), либо просто А3. Чертежи в М 1:100 или 1:50

И нужен будет плакат для защиты диплома: обобщённые данные, оформленные красиво для формата: 2 листа А0 (см. пример во вложении)- плакат нужен только к 20 мая (к защите)

А также текст диплома, но не весь, а вторая часть:

"Глава 2. Проектная часть"

2.1. Анализ существующего положения.

2.2. Архитектурно-планировочное задание на разработку проекта.

2.3. Комплексный предпроектный анализ современного состояния коттеджного поселка.

2.4. Архитектурно-планировочное решение территории.

2.5. Ассортимент проектируемых насаждений.

2.5.1. Древесно-кустарниковые насаждения.

2.5.2. Цветочное оформление территории.

2.5.3. Газонные покрытия.

2.6. Производство работ по благоустройству и озеленению территории.

2.6.1. Инженерная подготовка территории.

2.6.2. Благоустройство территории.

2.6.3. Озеленение территории.

Без ТЭО и "эксплуатации объекта"

(См. пример во вложении "Проект благоустройства и озеленения коттеджного поселка «Цепеллины»")