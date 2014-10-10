1. отрисовать проект дачи с ландшафным дизайном. постройки дом, баня, навес зоны- отдыха, сад, детская площадка, и т.д 2. отрисовать дизайн проект 1 комнатной квартиры сообщите что ...
Ландшафтный дизайн дачного участка
Требуется ландшафтный дизайн дачного участка.
Необходим для собственного использования как некая концепция благоустройства. Тщательная отработка мелочей визуализация категорически не нужна, требуется зонирование дом/постройки/сад/огород/ зона отдыха/ цветочные газоны с привязкой к местности.
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