Ландшафтный дизайн дачного участка

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Закрыт9 заявок228 просмотров

Требуется ландшафтный дизайн дачного участка.

Необходим для собственного использования как некая концепция благоустройства. Тщательная отработка мелочей визуализация категорически не нужна, требуется зонирование дом/постройки/сад/огород/ зона отдыха/ цветочные газоны с привязкой к местности.

10 лет назад
hoks
53 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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