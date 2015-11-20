Дизайн проект

Ландшафтный дизайнЗавершен3 заявки265 просмотров
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Создать дизпроект по техническму заданию описанному здесь

8 лет назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Halyna_Shevel
Галина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$35
5 дней
Безупречная работа.
Отличный заказчик! Оплата своевременная, четкое задание. Рекомендую!
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