Дизайн проект

Для участка в 2 сотки разработать ландшафтный дизайн - 3Д визуализация. Детали - в личку для исполнителя (на территории предусмотреть небольшой бассейн, небольшую детскую площадку - игровой комплекс и песочница, беседка для отдыха, небольшой "огородик" для ...
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