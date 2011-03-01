Alyonalion

Киевский международный кинофестиваль

Киевский международный кинофестиваль – молодой, прогрессивный и амбициозный фестиваль в Восточной Европе. Фестиваль стремится достичь уровня известных международных кинофестивалей, но со своим оригинальным лицом.

КМКФ ставит пред собой задачу раскрыть явление кинематографа во всех его гранях. Кино – это целая галактика, это всеобъемлющее воплощение искусства – здесь и музыка, и фотография, и литература, и мода, и … Фестиваль раскрывает каждую грань кино, находя оригинальные и неожиданные формы и форматы. Фестиваль представляет несколько основных блоков и событий мирового масштаба, которых еще не было не только в Украине, в странах СНГ и Восточной Европы.

Со 2 по 8 июня 2011 года - Громкие мировые премьеры, сильная конкурсная программа, именитое жюри, многочисленные пресс-конференции, показы и кино-концерты под открытым небом, сильный деловой блок и специальная программа кино-образования.