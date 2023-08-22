Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, печать текста с отсканированных документов, сверка после внесения набора информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.
Вывод информации с аудио/видео формата, с картинок и других источников.
Сотрудничая со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, продуктивный рабочий процесс и быстрое выполнении всех работ в сроки.
Нужно для заказа:
Прислать файл на почту.
Сообщить свои требования, если имеются пожелания по оформлению текста, также можете указать.
О себе кратко:
-Ответственная;
- вежливая (требую к себе такого же);
-грамотная;
- полная отдача делу;
-всегда рада изучению чего-то нового;
Занимаюсь набором текстов, дело для души, расширяю так сказать кругозор за счет букв и слов.