Перепечатка текстов в краткие сроки

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, печать текста с отсканированных документов, сверка после внесения набора информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с аудио/видео формата, с картинок и других источников.

Сотрудничая со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, продуктивный рабочий процесс и быстрое выполнении всех работ в сроки.

Нужно для заказа:

Прислать файл на почту.

Сообщить свои требования, если имеются пожелания по оформлению текста, также можете указать.

О себе кратко:

-Ответственная;

- вежливая (требую к себе такого же);

-грамотная;

- полная отдача делу;

-всегда рада изучению чего-то нового;

Занимаюсь набором текстов, дело для души, расширяю так сказать кругозор за счет букв и слов.