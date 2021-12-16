Am4n_d3sign

Создавай хороший дизайн, а плохой обходи стороной

Привет, мой дорогой друг

Меня зовут Аманжол, как ты можешь видеть в профиле, я дизайнер. Занимаюсь я вот чем, UI/UX дизайном (интерфейсы, прототипы, landing page и т.п). К тому же, я занимался логотипами и фирменным стилем, то бишь, могу и их делать (это так на случай если еще что хочешь).

А вот как же я работаю?

Вот слушай внимательно, в первую очередь я с тобой поговорю хорошенько, будет интервью. Мы поболтаем, печенье поедим, чаю попьём. Ты мне расскажешь что хочешь от дизайна, каким он должен быть, какой эффект отражать на твоих клиентах. Затем, я составляю бриф из всего что узнал, и начинаю мозговой штурм. После тщательного анализа твоей деятельности, твоей ЦА, конкурентов, рынка дизайна. Я всю эту информацию миксую, сортирую, и начинаю делать эскизы (прототипы). Дальше по классике, делаю первый экран и показываю вам, если все ок, на его основе создаю все остальное, так же и с логотипами и т.п (если заинтересовало конечно)

Что ты в итоге получишь?

Работая со мной, ты получаешь такие плюшки как:

1. Продающий и эффективный дизайн

2. Несколько его вариантов вам на выбор

3. Презентация к дизайну с подробным его описанием и материалами

4. Консультацию и четкое следованию ТЗ, брифу

Буду рад, если мы сработаемся. Я хочу создавать только хороший дизайн и помочь тебе с ним)

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