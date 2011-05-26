AmatorKiev

Андрей AmatorKiev

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Защитить форум PhpBB от спам ботов
Все быстро и качественно.
Благодарю за сотрудничество!
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Vlad-on
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Правка по коду phpbb 3.0.x
Быстро, грамотно, красиво. Очень доволен работой. Рекомендую.
Благодарю за сотрудничество! Всё прошло отлично
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Gatteria
Лекса 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Установить форум
Понравилось работать с Андреем. Все сделал быстро и аккуратно за пару часов. Я так понимаю, что по установке и настройке форума он очень хороший специалист. Рекомендую, как профессионального исполнителя.
Очень понравилось сотрудничать: поставлено конкретное задание, работа через СБС, что означает гарантированную оплату по завершении. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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vold57
66 летГермания
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Настройка форума phpBB или консультация по настр.
Сотрудничеством с Андреем очень доволен. Работа сделана на все 100% и очень оперативно. Приятно пообщались по Скайпэ. Я получил множество ответов на самые разные вопросы по настройке форума. Очень рекомендую Андрея как прекрасного исполнителя.
Благодарен за заказ! Работать одно удовольствие - четкое ТЗ, быстрое решение посредством обсуждения всех возникающих проблем, оплата сразу по завершению всех работ.
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Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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