SMM-маркетинг/Дизайн/Иллюстрация
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Обо мне:
Основные специализации - SMM-маркетинг и графический дизайн. Я наиболее заинтересована в творческих задачах, где нужно проявлять креативность и гибкость мышления.
Промежуточные результаты согласуются с заказчиком на каждом этапе разработки, правки выполняются бесплатно по техническому заданию. Допускается работа по договору.
Навыки:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
SketchUp
AutoCAD
Adobe lightroom
Графика, рисунок
Стилизованная иллюстрация
Верстка полиграфии
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Портфолио
- Векторная графика47 просмотров
- Разработка презентации компании60 просмотров
- Стикеры45 просмотров
- Стилизованный портрет71 просмотр
- Подарочная иллюстрация50 просмотров
- Разработка визуала Instagram76 просмотров
- Продвижение в Instagram44 просмотра