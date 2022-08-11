SMM-маркетинг/Дизайн/Иллюстрация

Способы связи со мной:

Telegram

Whatsup

Обо мне:

Основные специализации - SMM-маркетинг и графический дизайн. Я наиболее заинтересована в творческих задачах, где нужно проявлять креативность и гибкость мышления.

Промежуточные результаты согласуются с заказчиком на каждом этапе разработки, правки выполняются бесплатно по техническому заданию. Допускается работа по договору.

Навыки:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

SketchUp

AutoCAD

Adobe lightroom

Графика, рисунок

Стилизованная иллюстрация

Верстка полиграфии