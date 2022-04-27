Пишу красивые сайты для вас! Всегда стараюсь выполнить работу в срок и качественно.

Я против любой войны. Война уносит жизни, жизнь самое ценное что есть у нас.

Веб разработчик. Вёрстка сайтов.

Бесплатно проконсультирую вас по всем вопросам, как до работы, так и после выполненного заказа.

Гарантии.

Беру только те проекты которые смогу довести до конца.

В течении недели после передачи работы бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы или то что вам захотелось изменить и подправить(в пределах разумного). Мне важно что бы клиент остался доволен. Всегда рад снова поработать с Вами.

Много учусь и всегда применяю полученные знания на практике. Вот к примеру сейчас постигаю JavaScript. Пишу себе сайт портфолио скоро можно будет все мои работы полноценно посмотреть!

Если я оставил заявку на работу, значит меня заинтересовала Ваша работа и готов приступить прямо сейчас.

Мои умения:

Html5, Css3, jQuery, git, gulp, Scss.

В процессе обучения:

JavaScript

Так же готов вам помочь в обслуживании, наполнении сайта.

Всегда на связи.

https://t.me/ambalbIsh - Telegram

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