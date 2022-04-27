Я против любой войны. Война уносит жизни, жизнь самое ценное что есть у нас.
Веб разработчик. Вёрстка сайтов.
Бесплатно проконсультирую вас по всем вопросам, как до работы, так и после выполненного заказа.
Гарантии.
Беру только те проекты которые смогу довести до конца.
В течении недели после передачи работы бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы или то что вам захотелось изменить и подправить(в пределах разумного). Мне важно что бы клиент остался доволен. Всегда рад снова поработать с Вами.
Много учусь и всегда применяю полученные знания на практике. Вот к примеру сейчас постигаю JavaScript. Пишу себе сайт портфолио скоро можно будет все мои работы полноценно посмотреть!
Если я оставил заявку на работу, значит меня заинтересовала Ваша работа и готов приступить прямо сейчас.
Мои умения:
Html5, Css3, jQuery, git, gulp, Scss.
В процессе обучения:
JavaScript
Так же готов вам помочь в обслуживании, наполнении сайта.
Всегда на связи.
https://t.me/ambalbIsh - Telegram
https://vk.com/ambalbish007 - VK
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