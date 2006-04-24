Ambassador

Требуется разработать дизайн для магазина, работающего на скрипте Oscommerce, сборки "VaM Edition" c (www.kypi.ru). Для выбранного нами дизайнера - выгодные предложения для дальнейшего сотрудничества!
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
18 лет назад
Skype: vlad_topol
MSN Messeger: [email protected]
Требуется разработать дизайн для магазина, работающего на скрипте Oscommerce, сборки "VaM Edition" c (www.kypi.ru). Для выбранного нами дизайнера - выгодные предложения для дальнейшего сотрудничества!
В наличие есть установленная сборка "Oscommerce VaM edition" с (www.kypi.ru) и шаблон с www.templateMonster.com (№9171). Требуется прикрутить этот шаблон к этой сборке.