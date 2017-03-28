Я занимаюсь в области front end уже более года.

Навыки:

• HTML5 / CSS3

• SASS / LESS

• Адаптивная верстка

• Flexbox

• Photoshop

• JS

• Соблюдение стандартов W3C

• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)

• Реализация pixel perfect

• Комментарии

Skype Ambros1k

Почта [email protected]