Ambros1k

Дима Амбросов Ambros1k

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Я занимаюсь в области front end уже более года.

Навыки:

• HTML5 / CSS3

• SASS / LESS

• Адаптивная верстка  

• Flexbox

• Photoshop

• JS  

• Соблюдение стандартов W3C

• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)

• Реализация pixel perfect

• Комментарии

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Почта [email protected]

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Отзывы заказчиков

adsgroup1
Тимур 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)
$15
10 баллов
8 лет назад
Нужно сверстать страницы на HTML
HTMLJavaScript
Хороший специалист .
Приятно работать с Тимуром, четко поставленные задачи, всегда онлайн и можно все обсудить. Рекомендую!
Ответный отзыв
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Сверстать простые одностраничники
Учел все замечания и проблемы. И сдал проект вовремя.
Приятно было сотрудничать . Рекомендую!
Ответный отзыв