Я занимаюсь в области front end уже более года.
Навыки:
• HTML5 / CSS3
• SASS / LESS
• Адаптивная верстка
• Flexbox
• Photoshop
• JS
• Соблюдение стандартов W3C
• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)
• Реализация pixel perfect
• Комментарии
Skype Ambros1k
Почта [email protected]
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
HTMLJavaScript
Хороший специалист .
Ответный отзыв
Приятно работать с Тимуром, четко поставленные задачи, всегда онлайн и можно все обсудить. Рекомендую!
$15
10 баллов
8 лет назад
Учел все замечания и проблемы. И сдал проект вовремя.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать . Рекомендую!