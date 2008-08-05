Копирайтер, рерайтер на удаленной основе

Опыт работы

2014 г. - копирайтинг, рерайтинг

Копирайтинг для интернет-магазина модной обуви и аксессуаров maniashoes.com;

Копирайтинг для сайта IT компаний "Компании Конструктив" и mngroup;

Копирайтинг и рерайтинг для сайта камнерезной мастерской gekta.ru;

05.08.2008 г. – 15.10.2014 г. – компания ОАО «Мэлон Фэшн Групп», ассистент руководителя отдела PR, затем менеджер по корпоративной культуре, затем менеджер проектов.

Функции

В качестве менеджера проектов:

Организация фотостудий для внутренних съемок брендов компании;

Организация и проведение модных показов в Москве и Санкт-Петербурге;

Организация съемок look books брендов компании;

Участие в других проектах компании.

В качестве менеджера по корпоративной культуре:

Создание и ведение корпоративного сайта;

Создание креативных пезентаций подразделений компании;

Проведение различных мероприятия корпоративного характера;

Проведение конкурсов и производственных мотивационных программ для сотрудников;

В качестве ассистента руководителя отдела PR:

Ведение корпоративной газеты;

Выполнение оперативных поручений в текущих проектах;

Участие в разработке текущих проектов;

Подготовка пресс-материалов;

Ведение проекта по благотворительной деятельности;

10.08.2009 г. – 08.10.2009 г. – ООО «Шоколад и компания», менеджер по маркетингу (участвовала в реализации проекта по ребрендингу компании);

Функции:

Работа с сайтом компании;

Разработка концепции продвижения продуктов компании (марципан, шоколад);

Разработка концепции фирменного стиля компании (точки продаж, сайт, рекламные материалы, документы, визитные карты);

Участие в переговорах с партнерами и клиентами;

2006 – 2008 г. - компания «ОНИКС фарм», торговый представитель;Функции:

Работа с клиентами в точках продаж

Образование

2007 – 2010 гг.: высшее образование. СПбГУ, факультет журналистики, направление – связи с общественностью (диплом с отличием);

2000 – 2006 гг.: среднее образование. Гимназия имени принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, № 157 (с английским уклоном);

1996 – 2000 гг.: Гимназия «Альма Матер» (с английским уклоном).

Дополнительные образовательные программы

Курсы английского языка (Англия, Норидж, International Colleagues School of English);

Психологический фонд «ИМАГО»: курс-семинар «Гармоничные отношения»; семинар-тренинг «Гармоничные отношения II ступень»; тренинг «Управление событиями»;

Дополнительная информация

Технические навыки: Windows XP Professional, Windows Vista, Word, Excel, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2010, Adobe Photoshop CS5;Офисное оборудывание (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете.

Знание иностранных языков:·

Английский язык – свободно·

Немецкий язык – читаю, перевожу со словарем

Личные качества: ответственная, предприимчивая, целеустремленная, исполнительная, инициативная, коммуникабельная, могу работать как в команде, так и индивидуально, хороший исполнитель.