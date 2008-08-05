Опыт работы
2014 г. - копирайтинг, рерайтинг
Копирайтинг для интернет-магазина модной обуви и аксессуаров maniashoes.com;
Копирайтинг для сайта IT компаний "Компании Конструктив" и mngroup;
Копирайтинг и рерайтинг для сайта камнерезной мастерской gekta.ru;
05.08.2008 г. – 15.10.2014 г. – компания ОАО «Мэлон Фэшн Групп», ассистент руководителя отдела PR, затем менеджер по корпоративной культуре, затем менеджер проектов.
Функции
В качестве менеджера проектов:
Организация фотостудий для внутренних съемок брендов компании;
Организация и проведение модных показов в Москве и Санкт-Петербурге;
Организация съемок look books брендов компании;
Участие в других проектах компании.
В качестве менеджера по корпоративной культуре:
Создание и ведение корпоративного сайта;
Создание креативных пезентаций подразделений компании;
Проведение различных мероприятия корпоративного характера;
Проведение конкурсов и производственных мотивационных программ для сотрудников;
В качестве ассистента руководителя отдела PR:
Ведение корпоративной газеты;
Выполнение оперативных поручений в текущих проектах;
Участие в разработке текущих проектов;
Подготовка пресс-материалов;
Ведение проекта по благотворительной деятельности;
10.08.2009 г. – 08.10.2009 г. – ООО «Шоколад и компания», менеджер по маркетингу (участвовала в реализации проекта по ребрендингу компании);
Функции:
Работа с сайтом компании;
Разработка концепции продвижения продуктов компании (марципан, шоколад);
Разработка концепции фирменного стиля компании (точки продаж, сайт, рекламные материалы, документы, визитные карты);
Участие в переговорах с партнерами и клиентами;
2006 – 2008 г. - компания «ОНИКС фарм», торговый представитель;Функции:
Работа с клиентами в точках продаж
Образование
2007 – 2010 гг.: высшее образование. СПбГУ, факультет журналистики, направление – связи с общественностью (диплом с отличием);
2000 – 2006 гг.: среднее образование. Гимназия имени принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, № 157 (с английским уклоном);
1996 – 2000 гг.: Гимназия «Альма Матер» (с английским уклоном).
Дополнительные образовательные программы
Курсы английского языка (Англия, Норидж, International Colleagues School of English);
Психологический фонд «ИМАГО»: курс-семинар «Гармоничные отношения»; семинар-тренинг «Гармоничные отношения II ступень»; тренинг «Управление событиями»;
Дополнительная информация
Технические навыки: Windows XP Professional, Windows Vista, Word, Excel, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2010, Adobe Photoshop CS5;Офисное оборудывание (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете.
Знание иностранных языков:·
Английский язык – свободно·
Немецкий язык – читаю, перевожу со словарем
Личные качества: ответственная, предприимчивая, целеустремленная, исполнительная, инициативная, коммуникабельная, могу работать как в команде, так и индивидуально, хороший исполнитель.