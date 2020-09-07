AmeliyaGallavic

Кристина AmeliyaGallavicAmeliyaGallavic
22 годаРоссия/Магнитогорск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я закончила 3-й курс технологического училища по профессии «Графический дизайнер».
Смогу разработать:
-логотип
-логобук
-различные иллюстрации
-обложки/развороты журналов
-листовки
-плакаты
-буклеты
-для инстаграм
И др.
С удовольствием буду сотрудничать с блогерами инстаграма и ютуба:
-хайлат
-инста истории
-визуал профиля
-рекламные макеты
-обложки для видео
-шапки каналов
И др.
Работаю в самых востребованных программах:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Действие аккаунта приостановлено!