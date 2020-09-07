AmeliyaGallavic

Я закончила 3-й курс технологического училища по профессии «Графический дизайнер».

Смогу разработать:

-логотип

-логобук

-различные иллюстрации

-обложки/развороты журналов

-листовки

-плакаты

-буклеты

-для инстаграм

И др.

С удовольствием буду сотрудничать с блогерами инстаграма и ютуба:

-хайлат

-инста истории

-визуал профиля

-рекламные макеты

-обложки для видео

-шапки каналов

И др.

Работаю в самых востребованных программах:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator