Молодой разработчик сайтов и ботов для Discord.
Так же имеются небольшие проекты, как своя библиотека manytoon.com(npm), и более большой (пока ещё в разработке) Novel.tl.
2 года опыта работы.
Из навыков имеются:
- Вёрстка сайтов
- Реализация дизайна
- Создание ботов для Discord
- Написание различных небольших скриптов
- Парсинг сайтов (не защищённых Cloudflare или другими подобными сервисами и имеющих стандартную кодировку)
- Работа с базами данных (есть опыт работы с MongoDB )
- Создание приложений (работал с Electron + Nuxt)
Связаться можно со мной в телеграме.