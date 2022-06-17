Молодой разработчик сайтов и ботов для Discord.

Так же имеются небольшие проекты, как своя библиотека manytoon.com(npm), и более большой (пока ещё в разработке) Novel.tl.

2 года опыта работы.

Из навыков имеются:

- Вёрстка сайтов

- Реализация дизайна

- Создание ботов для Discord

- Написание различных небольших скриптов

- Парсинг сайтов (не защищённых Cloudflare или другими подобными сервисами и имеющих стандартную кодировку)

- Работа с базами данных (есть опыт работы с MongoDB )

- Создание приложений (работал с Electron + Nuxt)

Связаться можно со мной в телеграме.