Amininikus

Гарш Амина Amininikus

 
22 годаКазахстан/Алматы
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ui/Ux Designer

Образование:

  • Закончила СПБГУ промышленных технологий и дизайна. Профиль графический дизайн в мультимедиа.

  • Прошла курс cloudlessons по UI/UX Design и Figma.

Работа:

  • С 2020 года работаю в качестве фрилансера в области UI/UX Design.

  • 5 месяцев опыта работы в компании LaPoster в качестве дизайнера постеров

Навыки использованные в работе:

  • Разработка UI / UX для сайтов, web и mobile приложений.

  • Проектирование дизайна и функционала платформ и технологических сервисов.

  • Оптимизирование существующих интерфейсов.

  • Создание дизайн-системы в Figma.

  • Создание иконок, иллюстраций, логотипов, баннеров и других графических элементов.

  • Проведение исследования и сравнения конкурентов клиента, анализ входных данных от клиента.

  • Создание дизайна лендингов и инетернет-магазинов.

  • Оформление презентаций для клиентов.

  • Создание прототипов сайтов и приложений.

  • Редизайн сайтов и приложений.

Hard skills:

  • Adobe Illustrator

  • Adobe Photoshop

  • Adobe After Effects

  • Adobe InDesign

  • Adobe Lightroom

  • Figma

  • Wireframing

  • Prototyping

Soft skills:

  • Коммуникабельность

  • Усидчивость

  • Пунктуальность

  • Организованность

  • Стрессоустойчивость

  • Английский B1

  • Немецкий А1

Портфолио:

https://www.behance.net/dcc24d53

Дизайн лендингаРедизайн сайтаFigmaInDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects