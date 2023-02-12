Amininikus

Образование:
Закончила СПБГУ промышленных технологий и дизайна. Профиль графический дизайн в мультимедиа.
Прошла курс cloudlessons по UI/UX Design и Figma.
Работа:
С 2020 года работаю в качестве фрилансера в области UI/UX Design.
5 месяцев опыта работы в компании LaPoster в качестве дизайнера постеров
Навыки использованные в работе:
Разработка UI / UX для сайтов, web и mobile приложений.
Проектирование дизайна и функционала платформ и технологических сервисов.
Оптимизирование существующих интерфейсов.
Создание дизайн-системы в Figma.
Создание иконок, иллюстраций, логотипов, баннеров и других графических элементов.
Проведение исследования и сравнения конкурентов клиента, анализ входных данных от клиента.
Создание дизайна лендингов и инетернет-магазинов.
Оформление презентаций для клиентов.
Создание прототипов сайтов и приложений.
Редизайн сайтов и приложений.
Hard skills:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Adobe InDesign
Adobe Lightroom
Figma
Wireframing
Prototyping
Soft skills:
Коммуникабельность
Усидчивость
Пунктуальность
Организованность
Стрессоустойчивость
Английский B1
Немецкий А1
Портфолио: