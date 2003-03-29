Продолжающий веб-дизайнер сайтов на Tilda
Привет! Меня зовут Амуля, и я продолжающий веб-дизайнер сайтов на Tilda.
Искренне верю в то, что любой сайт может быть одновременно стильным и функциональным, и при этом продажным. А так же в то, что любой сайт (конечно, за исключением интернет-магазинов с товарами 15+ :)) можно сделать за 7 дней.
Клиенты ценят во мне открытость, простоту, а так же ответственность. Ну и, конечно, дизайны сайтов)
В мою работу включена разработка уникальной дизайн-системы вашего сайта:
- подбор шрифтов, цветовой гаммы конкретно для вашего сайта
- подбор и выбор верстки, которая бы максимально передала уникальность вашего проекта
- создание двух прототипов сайта, чтобы вы могли выбрать наиболее привлекательный
- верстка сайта на Tilda
- адаптация сайта под все мобильные устройства
- базовая настройка SEO
- подключение SSL-сертификата
А ещё, кстати, в подарок идет годовое обслуживание вашего сайта на платформе Tilda + уникальный домен!
Всегда рада пообщаться с вами здесь или в Telegram, What'sApp
+79371977767
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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