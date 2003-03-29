Amuln

Амуланга Amuln

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продолжающий веб-дизайнер сайтов на Tilda

Привет! Меня зовут Амуля, и я продолжающий веб-дизайнер сайтов на Tilda. 

Искренне верю в то, что любой сайт может быть одновременно стильным и функциональным, и при этом продажным. А так же в то, что любой сайт (конечно, за исключением интернет-магазинов с товарами 15+ :)) можно сделать за 7 дней. 

Клиенты ценят во мне открытость, простоту, а так же ответственность. Ну и, конечно, дизайны сайтов) 

В мою работу включена разработка уникальной дизайн-системы вашего сайта:

  • подбор шрифтов, цветовой гаммы конкретно для вашего сайта
  • подбор и выбор верстки, которая бы максимально передала уникальность вашего проекта
  • создание двух прототипов сайта, чтобы вы могли выбрать наиболее привлекательный
  • верстка сайта на Tilda
  • адаптация сайта под все мобильные устройства
  • базовая настройка SEO
  • подключение SSL-сертификата
и др.

А ещё, кстати, в подарок идет годовое обслуживание вашего сайта на платформе Tilda + уникальный домен!

Всегда рада пообщаться с вами здесь или в Telegram, What'sApp 

+79371977767

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