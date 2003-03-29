Продолжающий веб-дизайнер сайтов на Tilda

Привет! Меня зовут Амуля, и я продолжающий веб-дизайнер сайтов на Tilda.

Искренне верю в то, что любой сайт может быть одновременно стильным и функциональным, и при этом продажным. А так же в то, что любой сайт (конечно, за исключением интернет-магазинов с товарами 15+ :)) можно сделать за 7 дней.

Клиенты ценят во мне открытость, простоту, а так же ответственность. Ну и, конечно, дизайны сайтов)

В мою работу включена разработка уникальной дизайн-системы вашего сайта:

подбор шрифтов, цветовой гаммы конкретно для вашего сайта

подбор и выбор верстки, которая бы максимально передала уникальность вашего проекта

создание двух прототипов сайта, чтобы вы могли выбрать наиболее привлекательный

верстка сайта на Tilda

адаптация сайта под все мобильные устройства

базовая настройка SEO

подключение SSL-сертификата

и др.

А ещё, кстати, в подарок идет годовое обслуживание вашего сайта на платформе Tilda + уникальный домен!

Всегда рада пообщаться с вами здесь или в Telegram, What'sApp

+79371977767