Здесь лежит бесплатный плагин nopCommerce - https://www.nopcommerce.com/p/2071/extended-vendor-ratings-source-code-included-roastedbytescom.aspxIt для nopCommerce 3.6 Мне нужно адаптировать его для версии 4.0 nopCommerce Оригинальный плагин (.zip) WITH SOURCE для nopCommerce 3.6 ver приложен к описанию задания. [b]Как вариант, интересует созданный заново, подобный плагин ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $25Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть поисковой ответ от сайта globalsource.com касательно определённых видов товаров. Имея поисковой запрос нужно, чтобы парсер перебрал все поисковые ответы, собрал список продавцов. После, на страницах продавцов найти контактные данные (все что могут быть)/тип бизнеса/физический (почтовый) адрес/адрес ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Работа касается фрилансеров, которые имеют опыт с [url=https://www.nopcommerce.com/]nopCommerce[/url] Как известно, в платформе организован приём платежей ТОЛЬКО в пользу одного единственного аккаунта любого из имеющихся в арсенале и настроенных денежных агрегаторов. То есть - все платежи будут приходить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад