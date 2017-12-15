Работа касается фрилансеров, которые имеют опыт с [url=https://www.nopcommerce.com/]nopCommerce[/url]﻿ Как известно, в платформе организован приём платежей ТОЛЬКО в пользу одного единственного аккаунта любого из имеющихся в арсенале и настроенных денежных агрегаторов. То есть - все платежи будут приходить ...