An23

Андрей An23

 
46 летУкраина/Павлоград
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптировать плагин для nopCommerce 4.0

    $25

    Здесь лежит бесплатный плагин nopCommerce - https://www.nopcommerce.com/p/2071/extended-vendor-ratings-source-code-included-roastedbytescom.aspxIt для nopCommerce 3.6 Мне нужно адаптировать его для версии 4.0 nopCommerce Оригинальный плагин (.zip) WITH SOURCE для nopCommerce 3.6 ver приложен к описанию задания. [b]Как вариант, интересует созданный заново, подобный плагин ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен парсер

    Есть поисковой ответ от сайта globalsource.com касательно определённых видов товаров. Имея поисковой запрос нужно, чтобы парсер перебрал все поисковые ответы, собрал список продавцов. После, на страницах продавцов найти контактные данные (все что могут быть)/тип бизнеса/физический (почтовый) адрес/адрес ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Изменение стандартного принципа оплаты заказов на nopCommerce

    Работа касается фрилансеров, которые имеют опыт с [url=https://www.nopcommerce.com/]nopCommerce[/url]﻿ Как известно, в платформе организован приём платежей ТОЛЬКО в пользу одного единственного аккаунта любого из имеющихся в арсенале  и настроенных денежных агрегаторов. То есть - все платежи будут приходить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад