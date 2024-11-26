Дизайн и верстка сайта

Обо мне

Позвольте представиться - Андрей.

Разработчик сайтов. Web - дизайн и - верстка.

Стремлюсь сделать дизайн визуально привлекательным и приятным.

Специализируюсь на верстке.

Услуги:

+ создание современного дизайна, учитывая тематику и пожелания

+ написание адаптивного, читабельного кода,

+ подключение нестандартных шрифтов - @font-face

+ анимация, параллакс, слайдеры – оговариваются

+ натяжка верстки (html) на WordPress

+ проверка работоспособности сайта на mobile, table, desktop.

Возможные изменения в проекте оговариваются отдельно!

Навыки и умения:

- photoshop, figma

- HTML5, CSS3 ( БЭМ, flexbox, Perfect Pixel)

- JScript, JQuery

- Bootstrap4

- WordPress

- Github

Преимущества

При создании дизайна учитываю пожелания и тематику заказчика. Адекватно отношусь к критике, так как считаю, что любую идею, какая она бы не была, возможно воплотить и сделать понятной и доступной. Главное взаимопонимание и грамотное ТЗ.

Делаю адаптивную верстку от больших мониторов до самых маленьких смартфонов. Использую современные методологии и приемы. Самостоятельно осуществляю посадку верстки (html) на WordPress. Проект делаю максимально открытый для Вас, в любой момент можете запросить отчет о проделанной работе, в процессе высылаю ссылку на поддомен, для визуального контроля.

Почему стоит довериться :

+ серьезный подход к каждому проекту;

+ вдумчиво подхожу к выполнению задачи;

+ работаю не нарушаю договоренностей;

+ сторонник соотношения между версткой и макета, использую Perfect Pixel;

+ делаю кроссбраузерный и читабельный код;

+ соблюдаю интересы и пожелания

Мои работы:

https://myhostingweb.andrewbarkovets.ru

https://activelive.andrewbarkovets.ru

https://mywork.andrewbarkovets.ru

https://workjs.andrewbarkovets.ru

https://calcbudget.andrewbarkovets.ru

Профиль GitHub:

https://github.com/andrewBar-ko

Если у Вас остались вопросы или будут предложения готов обсудить:

+ Телефон, Viber, WhatsApp: +375445633162;

+ Telegram: https://t.me/andrewbarkovets

+ VK: https://vk.com/andrewbarkovets

+ E-mail: [email protected]