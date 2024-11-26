Обо мнеПозвольте представиться - Андрей.
Разработчик сайтов. Web - дизайн и - верстка.
Стремлюсь сделать дизайн визуально привлекательным и приятным.
Специализируюсь на верстке.
Услуги:
+ создание современного дизайна, учитывая тематику и пожелания
+ написание адаптивного, читабельного кода,
+ подключение нестандартных шрифтов - @font-face
+ анимация, параллакс, слайдеры – оговариваются
+ натяжка верстки (html) на WordPress
+ проверка работоспособности сайта на mobile, table, desktop.
Возможные изменения в проекте оговариваются отдельно!
Навыки и умения:
- photoshop, figma
- HTML5, CSS3 ( БЭМ, flexbox, Perfect Pixel)
- JScript, JQuery
- Bootstrap4
- WordPress
- Github
Преимущества
При создании дизайна учитываю пожелания и тематику заказчика. Адекватно отношусь к критике, так как считаю, что любую идею, какая она бы не была, возможно воплотить и сделать понятной и доступной. Главное взаимопонимание и грамотное ТЗ.
Делаю адаптивную верстку от больших мониторов до самых маленьких смартфонов. Использую современные методологии и приемы. Самостоятельно осуществляю посадку верстки (html) на WordPress. Проект делаю максимально открытый для Вас, в любой момент можете запросить отчет о проделанной работе, в процессе высылаю ссылку на поддомен, для визуального контроля.
Почему стоит довериться :
+ серьезный подход к каждому проекту;
+ вдумчиво подхожу к выполнению задачи;
+ работаю не нарушаю договоренностей;
+ сторонник соотношения между версткой и макета, использую Perfect Pixel;
+ делаю кроссбраузерный и читабельный код;
+ соблюдаю интересы и пожелания
Мои работы:
https://myhostingweb.andrewbarkovets.ru
https://activelive.andrewbarkovets.ru
https://mywork.andrewbarkovets.ru
https://workjs.andrewbarkovets.ru
https://calcbudget.andrewbarkovets.ru
Профиль GitHub:
https://github.com/andrewBar-ko
Если у Вас остались вопросы или будут предложения готов обсудить:
+ Телефон, Viber, WhatsApp: +375445633162;
+ Telegram: https://t.me/andrewbarkovets
+ VK: https://vk.com/andrewbarkovets
+ E-mail: [email protected]
Портфолио
- Пример дизайна первой страницы43 просмотра
- 3DGlo66 просмотров
- Myhostingweb88 просмотров
- My_Work137 просмотров
- LAB Consulting100 просмотров
- ActiveLive88 просмотров
- Пример верстки портфолио112 просмотров
- Пример верстки97 просмотров
- Landing page81 просмотр