AnDev

Андрей Васильчук AnDev

 
30 летУкраина/Луцк
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$510
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
3 года назад
Написать текст о романтике
Спасибо за проект. Все отлично.
И снова все на высшем уровне, спасибо за скорость и качество! Рекомендую!
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
3 года назад
Текст на основную страницу каталога
Всем доволен. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за очередной качественный текст!
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
3 года назад
Текст об акционных предложениях
Спасибо за доверие. Конечно, продолжим сотрудничество!
Не устану повторять, что Александр лучший в своем деле! Я очень рад что начал сотрудничать именно с ним, и конечно продолжаем работать и дальше!
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
3 года назад
Вопросы и ответы для раздела интернет-магазина
Не первый проект закрываем. Спасибо!
Александр качественно продумал структуру вопросов\ответов и написал отличный текст. Спасибо!
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$70
10 баллов
3 года назад
Тексты о компаниях из Великобритании
С Андреем приятно работать. Грамотно ставит ТЗ, своевременно оплачивает.
Все как всегда, качественно и в сроки, еще раз спасибо!
Ответный отзыв