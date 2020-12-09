Для каталога товаров написать соответствующий текст, рассказав про ассортимент, доставку и другие преимущества выбора.
- Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Написать текст на страницу с товарами, которые продаются по скидками. В тексте вписать несколько раз запрос «низкая цена».Завершен3 года назад
Продумать и согласовать вопросы, которые могут возникать у покупателей. Дать на них развернутые ответы.Завершен3 года назад
Описать историю производителей товаров, основные преимущества, специализацию. Всего 7 текстов примерно по 2000 знаков.Завершен3 года назад
4 текста по 2000-2500 знаков. Рассказать об ассортименте и его достоинствахЗавершен3 года назад
Каждый тысячи по 2 знаков или около того, про историю брендов, ассортимент. Всего 6 текстовЗавершен3 года назад
Текст с идеями о том, что позволяет создать романтическую обстановку. Например, соответствующая музыка, сервировка ужина и так далее, на ваше усмотрение. Сделать ненавязчивую рекламу товаров магазина, чтобы часть идей для создания романтики реализовывалась именно ...Завершен3 года назад
Есть 10 товаров. Нужно описать их в одной публикации, сделав своего рода обзор. Для каждого товара подчеркнуть, почему на фоне других предложений его покупку надо рассмотреть в первую очередь. Описание свойств, характеристик товаров - ...Завершен3 года назад
Текст о бренде с перелинковкой на страницы с товарами.Завершен3 года назад
Список из 7 немецких компаний выдан. Перед написанием ознакомьтесь с информацией на официальных сайтах. Тысячи по 2 знаков на текст.Завершен3 года назад
Шесть компаний, перечень предоставлен. Нужно поискать информацию о том, когда основаны, как развиваются и все в таком плане. Если информации нет, писать текст исходя из характеристик товаров.Завершен3 года назад
Нужно написать по какому принципу мы выбираем бренды, товары которых добавляем в каталог. Рассказать о качестве, безопасности, популярности торговых марок. Сделать перелинковку на несколько страниц магазина.Завершен3 года назад
Описания оставшихся категорий. Требования не поменялисьЗавершен3 года назад
Список категорий согласовали.Завершен3 года назад
Список категорий согласовали.Завершен3 года назад
Список категорий согласовали.Завершен3 года назад
Список категорий согласовали.Завершен3 года назад
Перечень категорий предоставлен.Завершен3 года назад
Перечень категорий предоставлен.Завершен3 года назад
Перечень категорий предоставлен.Завершен3 года назад