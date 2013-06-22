AnVir

Антон AnVir

 
41 годРоссия/Ульяновск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сделаю то, что другие обещают.

Системный администратор с 2003 года. Опыт работы в организациях и хостинг-компаниях.

  • Консультация - бесплатно в любое время. Пишите!
  • Обслуживание серверов DS, VDS и VPS на Linux и FreeBSD, установка, настройка, обновление ПО.
  • Настройка сервера на максимально эффективную работу, анализ нагрузки.
  • Исправление существующих неполадок, ошибок и недочетов.
  • Установка защиты от DDoS атаки сайтов, удаление вирусов, настройка защиты.
  • Перенос (миграция) сайтов, данных, проектов с сервера на сервер без простоя.
Всю работу по администрированию выполняю лично.

С 2008 года занимаюсь созданием сайтов на профессиональном уровне, от визитки до корпоративного портала - смотрите портфолио. При этом привлекаются специалисты узкого профиля, с которыми работаю постоянно.

Оформлю все документы для бухгалтерии по вашему запросу. Сразу предоставлю сканы.

Возможна работа от имени юрлица, ООО. Имеется лицензия на телематические услуги.

LinuxFreeBSD
Портфолио
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Отзывы заказчиков
neoks
Леша 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настройка openVPN
Все настроил, помог разобраться с проблемой, причем настроил два раза за что отдельно спасибо :)
Хороший клиент, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Gloome
Стас 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Надстройка сервера на Ubuntu
Настоящий специалист в своем деле! Молодец! И берет не дорого
Хороший клиент, всем рекомендую.
Ответный отзыв
dronz
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Установить и настроить Dklab Realplexor
Имел удовольствие сотрудничать с Антоном. Рекомендую как человека, который знает свое дело. 10 баллов!
Хороший клиент, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Системное администрирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
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