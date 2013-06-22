Сделаю то, что другие обещают.

Системный администратор с 2003 года. Опыт работы в организациях и хостинг-компаниях.

Консультация - бесплатно в любое время. Пишите!

в любое время. Пишите! Обслуживание серверов DS, VDS и VPS на Linux и FreeBSD, установка, настройка, обновление ПО.

Настройка сервера на максимально эффективную работу, анализ нагрузки.

на максимально эффективную работу, анализ нагрузки. Исправление существующих неполадок, ошибок и недочетов.

Установка защиты от DDoS атаки сайтов, удаление вирусов , настройка защиты.

, настройка защиты. Перенос (миграция) сайтов, данных, проектов с сервера на сервер без простоя.

Всю работу по администрированию выполняю лично.

С 2008 года занимаюсь созданием сайтов на профессиональном уровне, от визитки до корпоративного портала - смотрите портфолио. При этом привлекаются специалисты узкого профиля, с которыми работаю постоянно.

Оформлю все документы для бухгалтерии по вашему запросу. Сразу предоставлю сканы.

Возможна работа от имени юрлица, ООО. Имеется лицензия на телематические услуги.