Сделаю то, что другие обещают.
Системный администратор с 2003 года. Опыт работы в организациях и хостинг-компаниях.
- Консультация - бесплатно в любое время. Пишите!
- Обслуживание серверов DS, VDS и VPS на Linux и FreeBSD, установка, настройка, обновление ПО.
- Настройка сервера на максимально эффективную работу, анализ нагрузки.
- Исправление существующих неполадок, ошибок и недочетов.
- Установка защиты от DDoS атаки сайтов, удаление вирусов, настройка защиты.
- Перенос (миграция) сайтов, данных, проектов с сервера на сервер без простоя.
С 2008 года занимаюсь созданием сайтов на профессиональном уровне, от визитки до корпоративного портала - смотрите портфолио. При этом привлекаются специалисты узкого профиля, с которыми работаю постоянно.
Оформлю все документы для бухгалтерии по вашему запросу. Сразу предоставлю сканы.
Возможна работа от имени юрлица, ООО. Имеется лицензия на телематические услуги.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оптимизация работы сервера: sutochno.ru436 просмотров
- Администрирование Linux или FreeBSD - 300 Р./час413 просмотров
- Срочная установка защиты от DoS/DDoS - 500 Р.391 просмотр
- Установка мониторинга сервера, анализ - 350 Р.268 просмотров
- Оптимизация работы сервера - 350 Р.366 просмотров
- Комплексное обслуживание сервера - 1000 Р.353 просмотра
- Система управления контентом FES CMS208 просмотров
- 73 Регион - главные новости дня199 просмотров
- Агентство недвижимости "Риэлт-Сервис"265 просмотров
- Сайт фирмы "ЭКО-СТРОЙ"233 просмотра
- Интернет-магазин "Внедорожник УАЗ"188 просмотров
- Хостинг xFES.ru226 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Все настроил, помог разобраться с проблемой, причем настроил два раза за что отдельно спасибо :)
$30
10 баллов
10 лет назад
Настоящий специалист в своем деле! Молодец! И берет не дорого
$10
10 баллов
11 лет назад
Имел удовольствие сотрудничать с Антоном. Рекомендую как человека, который знает свое дело. 10 баллов!
Системное администрирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга