AnXam

Генрих AnXam

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

RomanGran-it
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Изменение шаблонов страниц woocomerce (wordpress)
WordPress
Все отлично! Буду обращаться!
Хороший человек и адекватный коммуникабельный заказчик в одном флаконе. Доверяю и рекомендую!
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