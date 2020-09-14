Копирайтер с опытом работы 4 года

Написание информационных статей, СЕО-текстов, продающих и рекламных текстов, заполнение главных страниц и разделов, в том числе "о компании", "доставка/оплата" и пр., создание описаний товаров, писем для рассылок, описаний для фото и многое другое. Буду рада сотрудничеству!