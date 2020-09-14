Копирайтер с опытом работы 4 года
Написание информационных статей, СЕО-текстов, продающих и рекламных текстов, заполнение главных страниц и разделов, в том числе "о компании", "доставка/оплата" и пр., создание описаний товаров, писем для рассылок, описаний для фото и многое другое. Буду рада сотрудничеству!
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Портфолио
- Продающий текст на главную страницу143 просмотра
- Софосбувир - новый вид лечения гепатита с в мире136 просмотров
- Климатическое бедствие: что делать?212 просмотров
- Школа моделей Fashion Model Studio153 просмотра