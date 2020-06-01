В дизайні вже з 2019 року!

Працюю з поліграфією, расторовою та векторною графікою. Маю досвід в роботі з логотипами, айдентикою та фірмовими стилями. Створюю якісний контент для соціальних мереж.

Досвід роботи:

Фріланс - Графічний дизайнер

сен 2019 - по теперішній час

Skileton Krew - Графічний дизайнер, баннермейкер

09.2021 - 02.2022 (6 міс)

Araffa Group - Графічний дизайнер

05.2021 - 09.2021 (5 міс)

РВК Бінго - Графічний дизайнер

11.2020 - 05.2021 (7 міс)

InstaMir - Графічний дизайнер

06.2020 - 11.2020 (5 міс)