В дизайні вже з 2019 року!
Працюю з поліграфією, расторовою та векторною графікою. Маю досвід в роботі з логотипами, айдентикою та фірмовими стилями. Створюю якісний контент для соціальних мереж.
Досвід роботи:
Фріланс - Графічний дизайнер
сен 2019 - по теперішній час
Skileton Krew - Графічний дизайнер, баннермейкер
09.2021 - 02.2022 (6 міс)
Araffa Group - Графічний дизайнер
05.2021 - 09.2021 (5 міс)
РВК Бінго - Графічний дизайнер
11.2020 - 05.2021 (7 міс)
InstaMir - Графічний дизайнер
06.2020 - 11.2020 (5 міс)
Портфолио
- Ресторан Tom Yum27 просмотров
- Баннер для рекламы курсов йоги31 просмотр
- Флаер для Актау маркет32 просмотра
- Флаер для компании Wide32 просмотра
- Лого для ресторана Pizza chees please16 просмотров
- Дизайн меню для ресторану Enjoy21 просмотр
- Лого у вигляді анаграмми для барбершопу17 просмотров
- Логотип для компанії "П'ятий циліндр"13 просмотров