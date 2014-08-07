Ищем переводчика с русского на китайский для перевода серии статей социального и экономического характера.
- $800Переводы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем професионального литературного переводчика для перевода с русского на английский книги которую Вы можете найти по этому линку : http://mavrobook.net/tvorchestvo/kniga-syn-lyucifera-iskushenie.html Переводчик должен иметь практику перевода книг. Если Вы тот кого мы ищем - ...Переводы8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2500
Вы профессиональный переводчик в паре русский-португальский? Тогда мы ищем Вас! Отлиные условия работы – не упустите свой шанс!Переводы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Ищем переводчиков в паре русс-филиппинский Работа на дому. Всё просто. Предлагаем отличные и гибкие условия работы с бонусами за отличную работу и с возможностью продвижения по должности. Не упустите свой шанс!Переводы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Ищем переводчиков на следующие языки: - португальский - китайский ... на русский и с русского. Работа на дому. Всё просто. Предлагаем отличные и гибкие условия работы с бонусами за отличную работу и с возможностью продвижения по должности. ...Переводы40 заявокЗакрыт9 лет назад