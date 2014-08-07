AnaSmit

Анна Смитх AnaSmit

 
37 летВеликобритания/Лондон
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переводчик на китайский

    $800

    Ищем переводчика с русского на китайский для перевода серии статей социального и экономического характера.

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод книги "Сын Люцифера" на английский

    Ищем професионального литературного переводчика для перевода с русского на английский книги которую Вы можете найти по этому линку : http://mavrobook.net/tvorchestvo/kniga-syn-lyucifera-iskushenie.html Переводчик должен иметь практику перевода книг. Если Вы тот кого мы ищем - ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переводчик филипинского языка

    $2500

    Ищем переводчиков в паре русс-филиппинский Работа на дому. Всё просто. Предлагаем отличные и гибкие условия работы с бонусами за отличную работу и с возможностью продвижения по должности. Не упустите свой шанс!

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переводчики

    $2500

    Ищем переводчиков на следующие языки: - португальский - китайский ... на русский и с русского. Работа на дому. Всё просто. Предлагаем отличные и гибкие условия работы с бонусами за отличную работу и с возможностью продвижения по должности. ...

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад