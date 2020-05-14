AnaVasilyeva

Переводчик с/на итальянский и английский язык. Специализация: юридический перевод, маркетинг, IT, политические и экономические статьи.

Я - начинающий переводчик, 5 лет живу в работаю в Италии и свободно владею английским и итальянским языком. Имею степень бакалавра в Миланском Государственом Университете на факультете языковой и культурной медиации.

Несколько недель назад я успешно закончила дистанционный курс по специализации "перевод юридической и коммерческой документации" в одной из частных школ переводчиков города Пескара в языковой паре (ITA-ENG-ITA).

Занимаюсь переводом юридической документации, технических заданий, статей на экономическуие и политические тематики, изучаю сферу криптовалюты.

Выполняю качественный перевод как на русский, так и на иностранный язык (английский, итальянский).

Контактная информация: [email protected].