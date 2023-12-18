Привет👋Меня зовут Настя, я разрабатываю дизайн сайтов
Мои основные принципы в работе: быть заботливым, полезным и честным.
Я думаю о людях и забочусь о всех аспектах моей работы:
Думаю о заказчиках, поэтому выполняю работу вовремя
Думаю о пользователях делая ваш сайт интуитивно понятным и вызывающим доверие.
Думаю о вашем бизнесе, анализируя конкурентов и делая лучше.
Со мной легко и приятно общаться, я всегда на связи. Если возникла срочная проблема, у вас есть мой номер
С чем я могу помочь
Разработка прототипа, дизайна и адаптивных версий:
Лендинга
Сайта-визитки
Корпоративного сайта
Сайта-сервиса (Подбор недвижимости/мастрера и т.д)
Интернет-магазина
Внутренней страницы
Баннеров
Мои инструменты
✅ Figma – Современный инструмент для отрисовки интерфейсов, сейчас с ней работает подавляющая часть программистов, многие делают надбавку за работу если макет сделан не в ней
✅ Photoshop/Affinity photo – Редактура изображений для ваших макетов
✅ Affinity designer/Illustrator – Редактирование/создание векторной графики
Как я работаю?
Предоплата 30% или безопасный платёж. Бывает, что исполнитель и заказчик не срабатываются, в таком случае я просто возвращаю предоплату
Перед началом работы вы заполняете бриф и присылаете мне Техническое Задание(ТЗ), идеально если оно сделано в виде схематичного изображения будущего сайта.
Этапы работы:
1️⃣ Если нет чёткого видения как должен работать сайт, нет тз, то начинаем с разработки прототипа. Это схематичное изображение вашего сайта без оформления, только основной контент(текст) и функции
2️⃣ Отрисовка главной страницы. Занимает 5 рабочих дней
3️⃣ Утверждение/правки по главной странице. Если есть замечания - правим до утверждения.
После утверждения, приступаю к разработке внутренних страниц, если их нет, то к адаптивам.
4️⃣ Делаю подробный ui-kit для верстальщика (поведение кнопок, описание анимации), а так же скидываю вам файл с примерами анимаций которые вы можете подобрать самостоятельно.
5️⃣ Тестирование сайта. После работы верстальщика, проверю готовый сайт на соответствие макету
🔥Цены
Лендинг (главная страница) до 7ми блоков - 140$
Внутренняя страница - 20$
Адаптив страницы (1000/768/480/320) - 15$
Дополнительный блок (1=2) - 8$
Прототип - цена обсуждается и зависит от объёма работы
Я заинтересована, чтобы после работы со мной вы остались довольны результатом и вернулись со своим новым проектом!
Поэтому у меня бесплатные правки
Связаться со мной:
Инстаграм: anisa_dsgn
WhatsApp: +79997161402
Телеграмм: https://t.me/AnIsa_dsgn
Мои реквизиты:
Tinkoff – 4377723769678206
Sberbank – 4274320033737464
Я оформлена как самозанятая, поэтому могу сформировать чеки за мою работу
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