Обернём ваш бизнес в пиксели!

Привет👋 Меня зовут Настя, я разрабатываю дизайн сайтов

Мои основные принципы в работе: быть заботливым, полезным и честным.

Я думаю о людях и забочусь о всех аспектах моей работы:

 Думаю о заказчиках, поэтому выполняю работу вовремя

 Думаю о пользователях делая ваш сайт интуитивно понятным и вызывающим доверие.

 Думаю о вашем бизнесе, анализируя конкурентов и делая лучше.

Со мной легко и приятно общаться, я всегда на связи. Если возникла срочная проблема, у вас есть мой номер

С чем я могу помочь

Разработка прототипа, дизайна и адаптивных версий:

 Лендинга

 Сайта-визитки

 Корпоративного сайта

 Сайта-сервиса (Подбор недвижимости/мастрера и т.д)

 Интернет-магазина

 Внутренней страницы

 Баннеров

Мои инструменты

✅ Figma – Современный инструмент для отрисовки интерфейсов, сейчас с ней работает подавляющая часть программистов, многие делают надбавку за работу если макет сделан не в ней

✅ Photoshop/Affinity photo – Редактура изображений для ваших макетов

✅ Affinity designer/Illustrator – Редактирование/создание векторной графики

Как я работаю?

 Предоплата 30% или безопасный платёж. Бывает, что исполнитель и заказчик не срабатываются, в таком случае я просто возвращаю предоплату

 Перед началом работы вы заполняете бриф и присылаете мне Техническое Задание(ТЗ), идеально если оно сделано в виде схематичного изображения будущего сайта.

Этапы работы:

1️⃣ Если нет чёткого видения как должен работать сайт, нет тз, то начинаем с разработки прототипа. Это схематичное изображение вашего сайта без оформления, только основной контент(текст) и функции

2️⃣ Отрисовка главной страницы. Занимает 5 рабочих дней

3️⃣ Утверждение/правки по главной странице. Если есть замечания - правим до утверждения.

После утверждения, приступаю к разработке внутренних страниц, если их нет, то к адаптивам.

4️⃣ Делаю подробный ui-kit для верстальщика (поведение кнопок, описание анимации), а так же скидываю вам файл с примерами анимаций которые вы можете подобрать самостоятельно.

5️⃣ Тестирование сайта. После работы верстальщика, проверю готовый сайт на соответствие макету

🔥Цены

 Лендинг (главная страница) до 7ми блоков - 140$

 Внутренняя страница - 20$

 Адаптив страницы (1000/768/480/320) - 15$

 Дополнительный блок (1=2) - 8$

 Прототип - цена обсуждается и зависит от объёма работы

Я заинтересована, чтобы после работы со мной вы остались довольны результатом и вернулись со своим новым проектом!

Поэтому у меня бесплатные правки

Связаться со мной:

Инстаграм: anisa_dsgn

WhatsApp: +79997161402

Телеграмм: https://t.me/AnIsa_dsgn

Мои реквизиты:

Tinkoff – 4377723769678206

Sberbank – 4274320033737464

Я оформлена как самозанятая, поэтому могу сформировать чеки за мою работу