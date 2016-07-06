Лингвист.
Преподаватель английского и итальянского языков.
Свободное владение итальянским и английским языками.
Опыт преподавания английского языка на курсах "Step by Step"," Уручана-Каинга", а также на кафедре фонетики английского языка в УО "Минский государственный лингвистический университет"; итальянского языка - на базе фонда "Милосердие и здоровье" (Минск).
Участница международного конкурса ораторского мастерства "Publiс Speaking Competition".
Обладатель дипломов первой степени в номинации "Best speaker", "Best reader" в пределах олимпиады по фонетике английского языка на базе вышеуказанного университета.
По окончании МГЛУ был присвоен диплом особого образца ("красный").
Опыт работы переводчиком в Италии.
Регулярное общение с носителями английского и итальянского языков.