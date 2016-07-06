Ana_Tsurk

Анастасия Ana_Tsurk

 
32 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
I love my job. So will you!)

Лингвист.

Преподаватель английского и итальянского языков. 

Свободное владение итальянским и английским языками.

Опыт преподавания английского языка на курсах "Step by Step"," Уручана-Каинга", а также на кафедре фонетики английского языка в УО "Минский государственный лингвистический университет"; итальянского языка - на базе фонда "Милосердие и здоровье" (Минск).

Участница международного конкурса ораторского мастерства "Publiс Speaking Competition".

Обладатель дипломов первой степени в номинации "Best speaker", "Best reader" в пределах олимпиады по фонетике английского языка на базе вышеуказанного университета.  

По окончании МГЛУ был присвоен диплом особого образца ("красный").

Опыт работы переводчиком в Италии. 

Регулярное общение с носителями английского и итальянского языков. 

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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