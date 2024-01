I love my job. So will you!)

Лингвист.

Преподаватель английского и итальянского языков.

Свободное владение итальянским и английским языками.

Опыт преподавания английского языка на курсах "Step by Step"," Уручана-Каинга", а также на кафедре фонетики английского языка в УО "Минский государственный лингвистический университет"; итальянского языка - на базе фонда "Милосердие и здоровье" (Минск).

Участница международного конкурса ораторского мастерства "Publiс Speaking Competition".

Обладатель дипломов первой степени в номинации "Best speaker", "Best reader" в пределах олимпиады по фонетике английского языка на базе вышеуказанного университета.

По окончании МГЛУ был присвоен диплом особого образца ("красный").

Опыт работы переводчиком в Италии.

Регулярное общение с носителями английского и итальянского языков.